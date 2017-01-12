В Хабаровском крае стартовал фестиваль спорта для студентов-медиков

В краевой столице сегодня, 12 января, открылся международный фестиваль спорта среди вузов Дальнего Востока «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача». Участие в нём принимают студенты высших медицинских образовательных учреждений из трёх регионов: Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Конкуренцию им составили студенты Харбинского университета.





На площадках медицинского университета и академии физкультуры 140 будущих врачей в течение двух дней испытают себя в сдаче упражнений из комплекса ГТО, а также в баскетболе, дартсе, шахматах, настольном теннисе, гиревом спорте, волейболе.

«Помогая другим, врач должен и сам быть физически здоров, а для этого необходимо заниматься физической культурой и спортом. Через такие фестивали мы привлекаем молодёжь к спорту, популяризируем здоровый образ жизни. Кроме того, спорт сближает студентов из разных регионов России и зарубежья, помогает находить взаимопонимание между людьми и продвигает дружеские взаимоотношения между государствами», — прокомментировал директор КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта» Александр Чудин.





Победители в каждом виде спорта отправятся на финальный этап всероссийского спортивного фестиваля среди студентов-медиков, который в конце апреля состоится в Казани. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.