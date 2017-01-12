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В Хабаровске лжеполицейские нападали на продавцов и вымогали деньги

В Хабаровске лжеполицейские нападали на продавцов и вымогали деньги
Ближайшие несколько лет налётчики проведут в колонии строгого режима
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровске вынесли приговор двум мужчинам, которые под видом сотрудников полиции нападали на людей и грабили их. Жертвами злоумышленников стали продавцы круглосуточных торговых павильонов на автобусных остановках. Подельники обвиняли их в продаже спиртного и требовали немедленно оплатить штраф наличными.

Преступники орудовали в декабре 2015 года в Индустриальном районе краевой столицы. Первым объектом нападения стала торговая точка на остановке «Парк имени Гагарина». Продавец поверила, что поздние покупатели — сотрудники органов внутренних дел, и пустила мужчин внутрь. Злоумышленники заломили женщине руки за спину и обыскали помещение. Внутри также была несовершеннолетняя дочь потерпевшей. С собой подозреваемые унесли четыре тысячи рублей личных денег работницы.

Через сорок минут похожим способом они попытались ограбить павильон на остановке «Судоверфь». Но продавец заподозрила обман и на настойчивые требования подельников открыть дверь и отдать деньги попросила предъявить удостоверение. После этого злоумышленники скрылись и пошли к киоску на улице Урицкого, где работница позвонила индивидуальному предпринимателю, чтобы уладить вопрос. Коммерсант посоветовал не открывать мужчинам дверь и вызвать наряд полиции. Но один из преступников через окошко для покупателей смог схватить женщину за руку и приставить к кисти нож. Женщина испугалась и отдала налётчикам пять тысяч рублей. Самый большой ущерб подельники нанесли этому же предпринимателю в торговой точке на остановке «56 школа». Они забрали из кассы 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска управлений МВД по Хабаровску и краю совместными усилиями задержали грабителей. Раньше этих жителей краевого центра уже не раз судили за разные виды преступлений. Им предъявили обвинение в двух грабежах, покушении на грабёж и разбойном нападении. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, 37-летний подсудимый проведёт шесть лет в колонии строгого режима. Его подельнику назначили пять лет лишения свободы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. Местный житель пытался выманить деньги у продавца торговой точки. Вместо удостоверения сотрудника МВД он предъявлял полис обязательного страхования. Два года назад мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

 
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