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Хабаровский край готовится принять два миллиона переселенцев

Хабаровский край готовится принять два миллиона переселенцев
Власти региона возлагают большие надежды на активность россиян в получении "дальневосточного гектара"
27 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Более двух миллионов жителей России хотели бы получить бесплатный участок земли в Хабаровском крае. Об этом, ссылаясь на соответствующее социологическое исследование ВЦИОМ, журналистам сообщила и.о. регионального министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирина Серова.

Как ранее сообщало агентство, пока получить землю могут только дальневосточники, но уже с 1 февраля такая возможность будет у всех жителей страны. Власти края ожидают, что, начиная с этой даты, количество заявок на гектары резко возрастёт.

«Исследования проводились, социологи опросили более восьми миллионов граждан России. Из них 23 процента изъявили желание получить землю именно в Хабаровском крае. То есть более двух миллионов человек готовы с 1 февраля подать заявления», — отметила Ирина Серова.

По её словам, в свете таких перспектив власти региона стараются «акцентировать внимание самих хабаровчан» на возможности получить участок, пока она доступна только жителям федерального округа. В целом же граждане России смогут делить свободные земли Дальнего Востока до 2035 года — этим сроком по закону ограничен нацпроект.

Первый заместитель губернатора края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка, также принимавший участие в пресс-конференции, заверил, что «дальневосточных гектаров» хватит на всех.

«Мы не оценивали, конечно, сколько у нас «интересных» и «неинтересных» земель. Но в целом, если говорить большими цифрами, десятки миллионов гектаров только в Хабаровском крае. А свободных гектаров на Дальнем Востоке больше, чем жителей Российской Федерации», — сказал чиновник.

При этом, добавил Юрий Чайка, жителей центральных и западных регионов страны больше интересуют участки, пригодные для туризма. Потенциальные землевладельцы также намереваются делать выбор, основываясь на инфраструктурных возможностях того или иного района Хабаровского края. Сами дальневосточники пока разбирают бесплатные гектары в регионе сдержанно: с начала реализации нацпроекта поступило 3239 заявлений, в работу приняли немногим более двух тысяч из них. По данным правительства края, в пользование перешёл 1061 участок — более 30 % от общих показателей по ДФО.

 
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