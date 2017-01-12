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В Бикине объявили режим ЧС из-за порыва канализации

В Бикине объявили режим ЧС из-за порыва канализации
Стоки стекают в местную речку
12 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Серьёзная коммунальная авария в Бикине заставила местные власти ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Из-за порыва канализации стоки выливаются в местную речку и загрязняют её.  

«Режим чрезвычайной ситуации у нас введён с вечера 10 января. Произошёл порыв канализационного напорного коллектора. Порыв очень большой, все стоки уходят в реку. Сегодня будем заключать договор с «Водоканалом-Транзит» о ликвидации порыва», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела городского хозяйства администрации городского поселения Бикин Любовь Кругликова.

Порыв произошёл в частном секторе на окраине города, поэтому жителей ближайших домов просят пока не брать воду из колодцев. Для них организовали подвоз воды.

Когда удастся ликвидировать порыв и его последствия, в администрации Бикина не знают, поскольку к устранению аварии до сих пор не приступили. Ситуацией уже заинтересовалась городская прокуратура.

«После поступления информации о том, что в городе произошёл сильный порыв канализации, нами своевременно была начата проверка. Сейчас на месте аварии проверочные мероприятия проводят сотрудники прокуратуры», — рассказала помощник бикинского городского прокурора Полина Козлова.

 
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