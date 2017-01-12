Комсомольчанина осудят за кражу зимних шин и хранение пороха

Взрывчатое вещество у него нашли при обыске

В Комсомольске-на-Амуре суд рассмотрит уголовные дела, фигурантом которых выступает 26-летний местный житель. Мужчину обвиняют по двум статьям: «Кража» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Причастность к обоим преступлениям доказали следственные органы городского управления МВД России.

Комсомольчанин снял автомобильные покрышки с иномарки, которую владелец оставил на ночь во дворе дома по проспекту Мира. На допросе злоумышленник пояснил, что ему была необходима резина с зимними протекторами, но денег на покупку шин не было. Поэтому ночью он зашёл во двор и «разул» одну из стоящих там машин.

При обыске в квартире фигуранта стражи правопорядка обнаружили около 400 граммов пороха. Мужчина пояснил, что нашёл упаковки со взрывчатым веществом за гаражами в одном из городских автокооперативов.

«По данному факту УМВД России по Комсомольску-на-Амуре возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьёй «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и статьёй «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

До вынесения приговора суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.