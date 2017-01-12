"Министр по гектару" не решилась встретиться с журналистами Хабаровска

Наталья Якутина ещё не успела войти в курс дела и сформировать план работы

Наталья Якутина, которую в 2016 году назначили на должность регионального министра — уполномоченного по «дальневосточному гектару», отказалась от участия в пресс-конференции, организованной правительством Хабаровского края. Встреча с журналистами была посвящена изменениям в федеральном законе о бесплатных участках земли, её провели первый заместитель губернатора по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка, его и.о. Ирина Серова, а также глава муниципального района имени Лазо Владимир Сорокин.

Как отметил Юрий Чайка, вопрос об участии уполномоченного в мероприятии «проговаривали», однако Наталья Якутина не сочла себя готовой к общению с представителями СМИ.

«Она всё-таки хотела бы выйти с результатами, с упакованными инициативами, с чем-то готовым. Человеку всё равно нужно войти в курс, сформировать свою программу действий», — пояснил министр.

По его словам, учреждение в крае должности уполномоченного по гектару стало большим плюсом для успешной реализации федерального закона. Юрий Чайка добавил, что опыт работы Натальи Якутиной на муниципальном уровне окажется очень полезным в смысле продвижения национального проекта «на местах».

О назначении экс-министра культуры Хабаровского края на новую должность стало известно в конце прошлого года. Её предыдущее кресло пока официально не занято. В должности главы культурного ведомства Наталья Якутина проработала менее двух лет, до этого она управляла администрацией Вяземского района.