Хабаровчанин заработал 200 тысяч на торговле "призрачными" запчастями

Жителя Хабаровска заподозрили в продаже несуществующих автомобильных запчастей. На его объявление попался горожанин из Краснофлотского района. Он перевёл продавцу деньги, но не получил свой товар и пошёл в полицию.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что злоумышленник на одном из автомобильных сайтов разместил объявление о продаже запчастей для иномарок по ценам ниже рыночной стоимости. Это и привлекло заявителя. Он созвонился с продавцом по мобильному телефону, чтобы обговорить детали покупки и перевозки товара. Покупатель перечислил на банковские реквизиты подозреваемого 200 тысяч рублей, а на следующий день продавец перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки.

Стражи правопорядка задержали 36-летнего безработного жителя Хабаровска, у которого уже была судимость за мошенничество. Вырученные с продажи «призрачных» автозапчастей деньги злоумышленник потратил на продукты и развлечения. По информации пресс-службы управления МВД России по региону, мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские проверяют, не обманул ли фигурант кого-то ещё через Интернет.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о похожих преступлениях. Так, житель краевой столицы на несуществующих запчастях обманул не меньше 39 жителей разных регионов России и получил за это 1,5 миллиона рублей. Суд принял решение отправить его в колонию на семь лет. Другой хабаровчанин подозревается в серии интернет-мошенничеств на продаже дорогостоящих автомобилей. Транспортные средства никто из него покупателей так и не получил.