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Хабаровский "Амур" будет играть "под взором" Божьей Матери

Хабаровский "Амур" будет играть "под взором" Божьей Матери
Появление хоругви в "Платинум Арене" вызвало недовольство болельщиков
21 минуту назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: Дмитрий Кулинич

Под сводами «Платинум Арены» — домашней площадки хабаровского хоккейного клуба «Амур» — появилась хоругвь с изображением Божьей Матери. Её команде подарил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

«Мы тесно сотрудничаем с Хабаровской епархией и с митрополией, вместе проводим благотворительные проекты — образовательные и социальные, например, помогаем бездомным. В ноябре прошлого года нам презентовали эту хоругвь. Руководство клуба приняло решение разместить её в «Платинум Арене». Повесили изображение в рождественские праздники, планируется, что оно будет находиться под сводами арены постоянно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

По его словам, пока болельщики не обращались к клубу с отзывами по этому поводу. Произошло это, наверняка, из-за того, что в нынешнем году «тигры» ещё не играли дома. Однако в социальных сетях, где фото с Божьей Матерью под сводами арены опубликовали после матча хабаровской молодёжной команды, уже началось обсуждение появившейся хоругви. Болельщики сошлись во мнении, что подобной религиозной вещи не место в спортивном комплексе.

«Я не критикую клуб, просто не знаю, как к этому относиться и не понимаю, зачем это делать. Если бы хоругвь появилась на время Рождества, Крещения или благотворительных акций, то это было бы ещё объяснимо, но делать это на постоянной основе, мне кажется неверным — на матчи приходят представители разных конфессий, почему висит изображение только одной?», — считает болельщик «Амура» Владислав Балаев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Хоругвь повесили рядом со свитерами игроков клуба, внёсших большой вклад в развитие хоккея. Поклонники этого вида спорта считают, что подобную вещь не совсем уместно было размещать там и вообще на арене.

«Я отношусь к появлению этого изображения отрицательно, всё-таки спорт и вера — разные вещи. Уместнее было повесить на этом месте свитер Дмитрия Учайкина. А «Амуру» уже никакие хоругви не помогут», — озвучил болельщик «тигров» Алексей Мелихов.

В клубе отметили, что православие — основная религия в России, поэтому изображение Божьей Матери не должно оскорбить представителей других конфессий. Подобное изображение есть во Владивостоке — в «Фетисов Арене» под сводами висит штандарт Святого адмирала Фёдора Ушакова.

 
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