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Докера порта Ванино наказали за видео для Владимира Путина

Докера порта Ванино наказали за видео для Владимира Путина
Мужчину лишили премии за то, что он сообщил президенту о пыли на предприятии
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: vaninoport.ru

С наступлением холодов в порту Ванино стало пылить ещё больше, чем до праздников. Жители посёлка начали возмущаться, а работник дока Александр Егоров снял видеоролик о загрязнениях и отправил запись президенту. Теперь мужчина в прямом смысле расплачивается за съёмку — директор предприятия объявил сотруднику выговор и лишил декабрьской премии.

«У нас не лишают 100 процентов премии даже за грубые нарушения, а тут на тебе. Не хотят люди, не только жители посёлка, а сами работники видеть вот этот уголь здесь», — рассказал программе «Вести-Хабаровск» докер-механизатор ОАО «Ванинский морской торговый порт» Александр Егоров.

Пыли даже визуально в январе стало больше из-за того, что уголь приходит перемороженным — его необходимо дробить. Жители Ванино собрались в инициативную группу и даже установили камеры видеонаблюдения, которые фиксируют пыль, принесённую каждым порывом ветра. По словам общественников, руководство порта пытается скрыть проблемы и перегружает твёрдое топливо под покровом ночи.

«Указание руководства порта: сеялки и дробилки включать в ночную смену. Рано утром их выключают, начинают работать катера, которые просто-напросто разбивают лёд», — сообщил председатель инициативной экологической группы посёлка Вадим Москвичёв.

Сейчас активисты обратились к президенту с просьбой защитить докера. Руководство морского порта, в свою очередь заявляет, что принимает меры по пылеподавлению: на объекте работает снеговая пушка, предприятие закупает ещё четыре подобные установки. К тому же регулярный мониторинг атмосферного воздуха независимой лабораторией превышения предельно допустимых концентраций на территории посёлка не показывает.

Сегодня, 12 января, руководство порта на официальном сайте предприятия сообщило, что докера наказали за нарушение трудовой дисциплины.

«В рабочее время, имея полученное наряд-задание, за выполнение которого начисляется заработная плата, А.В. Егоров осуществлял несанкционированную видеосъёмку, вследствие чего не в полном объёме были выполнены соответствующие работы», — говорится на сайте порта Ванино. 


 

Агентство неоднократно писало об экологических проблемах, связанных с деятельностью ванинского порта. Первоначально организовать масштабную проверку на побережье Татарского пролива Хабаровского края потребовали активисты местного штаба ОНФ. Тогда жители посёлка не смогли найти управу на руководство предприятия, поэтому обратились к общественникам. В ходе проверки инспекторы нашли множество нарушений, в связи с чем её материалы направили в следственные органы.

Дальневосточная транспортная прокуратура настаивала на возбуждении уголовного дела против руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт» — за загрязнение окружающей среды вредными выбросами. После этого перевалку угля с высоким пылением перенесли максимально далеко от посёлка, ввели в эксплуатацию пылесос для уборки территории порта, мобильную подавляющую пушку, ликвидирующую до 90 % взвеси, снегогенератор и восемь единиц увлажняющей техники. По решению районного суда порт должен был возвести габаритные стенки вокруг складов угля, однако это предписание предприятие выполнило лишь частично.

 
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