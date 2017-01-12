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У школьников Хабаровского края для подачи заявок на ЕГЭ есть 21 день

У школьников Хабаровского края для подачи заявок на ЕГЭ есть 21 день
Максимальное число предметов, по которым можно сдать экзамен, не ограничено
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае у школьников осталось три недели для того, чтобы оформить заявки на сдачу единого государственного экзамена. Документы нужно подать до 1 февраля 2017 года включительно. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ.

Два экзамена придётся пройти всем школьникам — по русскому языку и математике. Второй предполагает возможность выбора между базовым уровнем и профильным. Успешная сдача этих работ нужна для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. Остальные предметы школьники сдают по выбору. В заявление можно включить любое их количество. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, экзамены по выбору нужно сдавать в первую очередь тем, кто намерен поступать в высшее или среднее специальное учебное заведение. Перечень необходимых вступительных испытаний для каждой конкретной специальности размещается на сайте образовательного учреждения.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, как школьники региона справились с итоговым сочинением по литературе. Для них определили пять тем сочинений: «Что в большей степени управляет человеком: разум или чувства?», «Когда возникает выбор между честью и бесчестием?», «Какую победу вы бы назвали самой трудной для человека?», «Хорош ли жизненный принцип — действовать методом проб и ошибок?», «Согласны ли вы с утверждением философа Цицерона, что для сохранения дружбы порой приходится сносить и обиды?». Работу успешно выполнили 99 % будущих выпускников Хабаровского края. «Незачёт» получили 50 человек — меньше, чем в прошлом году. Они смогут написать сочинение в дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2017 года.

 
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