Комсомольчанин в обход своей фирмы "содрал" с клиентки 30 тысяч рублей

При этом балкон в квартире женщины он так и не отремонтировал

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали местного мастера по ремонту балконов. Он предложил клиентке заплатить ему 30 тысяч рублей за услуги в обход своего работодателя. С этой суммой мужчина и пропал, перестав отвечать на звонки.

Обманутая жительница Ленинского округа обратилась в полицию. Она рассказала, что хотела установить балконные рамы, связалась с мастером и договорилась о ремонте. Специалист предложил свои услуги за меньшую сумму, без заключения официального договора подряда. Хозяйка квартиры согласилась и передала исполнителю деньги, однако к работе он так и не приступил. Злоумышленник скрылся и перестал выходить на связь.

По подозрению в мошенничестве оперативники задержали 28-летнего жителя Центрального округа Комсомольска-на-Амуре. Сейчас стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства преступления. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, по факту мошенничества правоохранители завели уголовное дело. Поскольку у мужчины раньше не было проблем с законом, его отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае, когда работник пытался обмануть свою фирму, чтобы заработать. Так, житель краевой столицы незаконно торговал баллонами с углекислым газом и заработал на этом около одного миллиона 750 тысяч рублей. Он обманным способом вывозил углекислоту с территории организации, при этом деньги в кассу предприятия за взятый товар не платил.