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Хабаровчане жалуются на дикий холод в трамваях

Хабаровчане жалуются на дикий холод в трамваях
В ТТУ эту проблему связывают с износом старых вагонов
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители краевой столицы, вынужденные добираться до места работы на трамваях, жалуются на холод в салонах. Столбик термометра не поднимается выше нуля во многих вагонах, независимо от маршрута и времени суток.  

«Каждый день езжу из Северного микрорайона в центр на трамвае № 5 и мёрзну. Все вагоны очень старые, двери в них не закрываются, печки если и работают, то только у первых сидений. Если занять место в начале вагона, то половину пути можно проехать спокойно, но потом всё равно становится холодно. Бедные кондуктора замерзают, не знаю, как они вообще могут работать в таком холоде», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанка Оксана Митичко.

По словам девушки, особенно ощутим холод в трамваях стал в последние три дня, когда в город пришли сильные морозы. Хабаровчанка сама звонила в депо и жаловалась на неработающие печки. Там её заверили, что обогрев в вагонах есть.

«Не знаю, может они не включают печки в начале пути из-за экономии, а может, боятся чего-то. Но легче от этого не становится», — отметила Оксана Митичко.

Замерзают и жители Южного микрорайона. По словам горожан, ледяная «двойка», приходящая на Пятую Площадку, не прогревается, даже дойдя до конечной остановки. В трамвайно-троллейбусном управлении причиной холода назвали износ вагонов, которым уже больше 30 лет, и особенности их конструкции. При этом исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко заверил, что по объёму и количеству печей транспортные средства соответствуют необходимым техническим параметрам.

«Температура в вагонах соответствует нормам — она же нулевая, а не минусовая. На улице −20, а трамвай через каждые две минуты открывает двери, в салон же не тропический воздух поступает. Зайдите сегодня в новые низкопольные автобусы господина Васильева — там три двери открываются, собачий холод стоит, а об этом никто не говорит»,— прокомментировал ситуацию Николай Илющенко.

Изменить ситуацию могут новые трамваи, салон которых отапливается не печами, а тёплым воздухом из системы кондиционирования, однако этих вагонов в городе значительно меньше, чем устаревших.

 
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