В Хабаровске после чипизации продолжают продавать контрафактные шубы

В дальневосточной столице по-прежнему встречаются контрафактные меховые изделия, несмотря на то, что, по закону, на них теперь должны быть специальные маркировки. По «меткам» можно узнать, из чего на самом деле изготовлена шуба, жилетка или манто. Но не всю одежду торговцы чипируют.

«В сезон норковые шубы на каждой второй хабаровчанке, но, из чего сделаны меховые изделия на самом деле, — выяснилось после введения маркировки. Так, на шубах из норки — из неё могут быть только манжеты, а вся она сделана из лапок кролика. А вот заплатили вы за эту шубу гораздо больше, чем она стоит на самом деле», — объяснила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» эксперт в данной области Мария Стукалова.

Журналисты отправились на ярмарку шуб, которая приехала в дальневосточную столицу из центра России. Изделия, которые находятся на виду, прочипированы, а на тех, что поглубже, маркировок нет. Вопрос о том, где специальная метка, работники недовольно комментируют, а потом уносят изделие.

«На данном изделии, которое у нас сейчас забрали из рук, потому что оно было не чипировано, на этикетке была информация, что это норка стриженая. Это недостоверная информация: это была либо нутрия, либо стриженый мех другого происхождения. По кругу был соболь, как написано в этикетке, но это, опять же, не соболь, это как минимум куница, которая в два раза дешевле», — рассказала Мария Стукалова.

В Хабаровском крае проверка показала, что местный рынок меховых изделий почти полностью легализовался за полгода, которые действует нововведение. Как сообщил заместитель начальника Хабаровской таможни Константин Бондарев, за этот срок легальный ввоз вырос в три раза. Покупатели всё чаще первым делом не примеряют шубу, а сканируют её QR-код своими мобильными телефонами, чтобы узнать информацию о ней. Если в 2015 году в зоне ответственности таможни было задекларировано всего 4 тонны шуб, то в 2016 году — уже 12 тонн. При этом суммы таможенных платежей выросли в три раза — с 19 до 63 миллионов рублей.