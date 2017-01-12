"СКА-Хабаровск" начнёт борьбу за Кубок ФНЛ матчем с "Тюменью"

Шестой по счёту розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги стартует на Кипре 11 февраля. На следующий день первый матч турнира проведёт «СКА-Хабаровск». Первым соперником «армейцев» станет «Тюмень».

В рамках группы С команда с берегов Амура также сыграет 15 февраля с «Мордовией» и 18 февраля с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба лиги, после кругового турнира организаторы сформируют полуфинальные пары. Победители выявят в стыковых матчах участников финала, остальные команды сразятся за третье место.

Традиционный февральский товарищеский турнир пройдёт в шестой раз. В первых двух розыгрышах побеждал «Урал», по одному разу Кубок ФНЛ завоёвывали «Луч-Энергия» и «Волгарь». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», трофей разыграют с 11 по 24 февраля. Команда из дальневосточной столицы выступит в группе С. При этом на турнире «армейцами» будет руководить новый главный тренер Андрей Гордеев. Александр Григорян, занимавший этот пост ранее, покинул «СКА-Хабаровск» и ушёл в махачкалинский «Анжи». Ранее специалист заявлял, что на Кипр «армейцы» едут, прежде всего, за подготовкой к весенней части чемпионата, а не за победой.

Сейчас игроки дальневосточного клуба готовятся к турниру в Краснодарском крае. В сборах принимают участие 25 спортсменов. К тем, кто заканчивал первую часть чемпионата, добавились двое воспитанников центра подготовки юных футболистов из дальневосточной столицы: защитник Михаил Вятский и нападающий Никита Дьяченко. Ещё два игрока — 28-летний защитник воронежского «Факела» Никита Тимошин и 26-летний полузащитник Андрей Лях — находятся в стане «армейцев» на просмотре.