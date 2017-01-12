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Перемен в розничной продаже алкоголя в Хабаровском крае не случится

Перемен в розничной продаже алкоголя в Хабаровском крае не случится
Парламентарии только привели местное законодательство в соответствие с федеральным
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Изменения в региональный закон «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае» стали предметом обсуждения на прошедшем 11 января заседании постоянного комитета Законодательной Думы региона по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

«Дело в том, что с 31 марта 2017 будет изложена в новой редакции статья 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В данной редакции уточняются требования к розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В частности, установлено, что такая продажа допускается только в объектах организации общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные)», — уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Чтобы привести положение краевого закона в соответствие с федеральным, законопроект предлагает, в частности, заменить понятие «стационарный торговый объект» понятием «стационарный объект общественного питания». Также в числе предложений — признать утратившим силу подпункт «а» пункта 2 статьи 5, устанавливающий запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в стационарных торговых объектах, не имеющих зала обслуживания посетителей (как дублирующий положения федерального закона).

Законопроект не устанавливает новые и не изменяет существующие запреты и ограничения розничной продажи алкогольной продукции, предусмотренные Законом Хабаровского края от 25.11.2015 № 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае», в том числе — не затрагивает права индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах.

«В 2015 году Хабаровский край, депутаты Законодательной Думы края сработали на опережение и предусмотрели в краевом законе норму, запрещающую розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, не имеющих зала обслуживания посетителей. Аналогичные законы были приняты и в ряде других субъектов Российской Федерации. Федеральный законодатель изучил эту нормативную базу и принял решение закрепить такую норму на федеральном уровне. Поэтому сегодня нет необходимости оставлять данную норму в краевом законе. И хочу ещё раз акцентировать внимание наших граждан, что данным региональным законопроектом никакие механизмы в сфере бизнеса и права предпринимателей не изменяются», — подчеркнул председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.

 
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