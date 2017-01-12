Хабаровчане выгуливают собак прямо на детской площадке

В одном из дворов Хабаровска горожане заметили, что их соседи выгуливают собак на детской площадке. Жительница дома № 147 по улице Запарина увидела, как женщина пустила туда своих двух мопсов, и те справили нужду. Анастасия Метелица попросила нарушительницу прибрать за животными, на что получила в свой адрес поток ненормативной лексики от мужа хозяйки псов. Мужчина якобы разозлился ещё и потому, что Анастасия напугала маленького ребёнка соседей и довела его до слёз.

«Я решила позвонить председателю и попросить видеосъёмку, чтобы доказать, что я не трогала ребёнка, я не обижала ребёнка, он даже не обращал никакого внимания. Он даже не плакал. Сначала я получила положительный ответ, что я всё-таки получу съёмку. А после оказалось, что из всех трёх камер ни одна не зафиксировала», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Анастасия Метелица.

Конструктивно поговорить с соседями не смогла ни Анастасия, ни съёмочная группа. Между тем, законодательство запрещает выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, в парках, скверах, дворах. Об этом сказано в постановлении правительства Хабаровского края, принятом в 2015 году.

«В специально отведённых местах выгуливается собака, либо она выгуливается на каких-то пустырях. И, соответственно, все санитарные нормы и обязанности по содержанию закреплены за владельцем домашнего животного. Вопрос о том, чтобы привлекать к какой-то реальной ответственности в виде штрафов лиц, нарушающих правила содержания домашних животных, неоднократно поднимался», — объяснил адвокат Андрей Латышев.

Штрафы за выгул собак в неположенном месте в законе не закреплены. Разбирательство в истории Анастасии Метелицы и её соседей будут вести полицейские.

Затяжной конфликт вокруг выгула собак в неположенных местах продолжается в столице Приморья. Как писало РИА «Восток-Медиа», из-за загрязнения биологическими отходами от собак зачастую разгорается настоящая борьба между жильцами в микрорайонах. Краевой закон о содержании животных парламентарии приняли в феврале 2016 года. В конце октября этого года депутаты уже нового созыва внесли некоторые правки в документ, запретив животным купаться на пляжах. Жители Владивостока предложили ввести практику использования специальных подвесных сменных пакетов для прогулок собак.