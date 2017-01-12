Крещенскую купель в Хабаровске оборудуют в парке отдыха

Окунуться в прорубь можно будет на прудах в "Северном"

В краевой столице определяют места для организации крещенских купелей. Одну из них оборудуют в пруду на территории парка «Северный». Этот вопрос руководство места отдыха уже согласовало с полицией и Главным управлением МЧС по Хабаровскому краю.

Рядом с иорданью будут находиться врачи скорой медицинской помощи, спасатели, а также священники из храма Серафима Саровского. Священники в ночь с 18 на 19 января проведут службу, а утром освятят купель, оборудованную в пруду парка.

«Мы уже не первый год оборудуем там купели, поэтому процесс отработан. Иордань освятят в 10:00, после этого любой желающий сможет погрузиться. Рядом будет работать пункт обогрева. Окунуться можно будет до вечера, примерно до 20:00», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор парка Сергей Галахов.

Священники отмечают, что по традиции окунаться в крещенскую купель обязательно нужно с головой. При этом нужно понимать, что это духовный обряд, а не забава. Перед Крещением необходимо пройти исповедь и причастие. Кроме того, предваряет праздник сорокадневный рождественский пост, который по церковным канонам необходимо соблюдать.

Верующие считают, что вода, набранная на Крещение, долгое время не портится и обладает целебными свойствами. Освятить её можно будет в храме Серафима Саровского.