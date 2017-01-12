Хабаровский "Амур" попытается отобрать очки у минского "Динамо"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 12 января, начинает заключительную в нынешнем сезоне домашнюю серию игр. Первым соперником «тигров» станет минское «Динамо», закрепившееся в зоне плей-офф.

В нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной лиги команды встречались между собой в ноябре 2016 года. Тогда на своей площадке со счётом 3:0 победили минчане. Сейчас они занимают шестую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Крэйга Вудкрофта 77 очков. В последних пяти играх «зубры» трижды были сильнее соперников и дважды не смогли взять верх на домашнем льду, проиграв по буллитам череповецкой «Северстали» и уступив две шайбы московскому ЦСКА.

На Дальний Восток в составе минской дружины отправились 26 игроков. Сегодня на лёд «Платинум Арены» после долгой паузы выйдет Сергей Костицын. Вне заявки остаётся Кристиан Хенкель, которому дали отдохнуть перед плей-офф. В распоряжении «Динамо» будут 13 нападающих и три пары защитников.

Хабаровчане по-прежнему не могут похвастать успехами: после затяжной серии неудач «тигры» смогли победить лишь дважды — по буллитам в Китае и в основное время в дальневосточном дерби с владивостокским «Адмиралом». Две игры нового года подопечные Андрея Мартемьянова проиграли — с разницей в две шайбы уступили «Словану» из Братиславы и «Медвешчаку» из Загреба. Сейчас в копилке «Амура» всего 50 очков и предпоследняя строчка на Востоке.

Сегодня обе команды смогут оценить новую бортовую систему, установленную в «Платинум Арене». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», её заменили впервые с открытия спортивно-зрелищного комплекса. Теперь она соответствует требованиям регламента КХЛ: смягчает удары и предоставляет зрителям более широкий обзор.

После матча в арене пройдёт традиционная благотворительная акция «Мишкопад». Чтобы стать её участником, нужно принести мягкую игрушку и после специальной команды бросить её на лёд.