В Хабаровске в 2016 году легче всего было найти работу летом

В дальневосточной столице самыми благоприятным временем для поиска новой работы в 2016 году стали август и сентябрь. Тогда количество вакансий повысилось на 10 % относительно большинства других месяцев. А самым сложным периодом стал конец четвёртого квартала — в ноябре и декабре предложений от работодателей стало меньше на 37 %.

Исследователи сайта «Зарплата.ру» отмечают, что это сезонный спад, хотя в некоторых сферах — например, в IT — свободные рабочие места были и накануне Нового года, и во время каникул. Как сообщает пресс-служба портала, больше всего вакансий работодатели разместили в рубриках «Строительство, недвижимость» и «Торговля розничная» (по 11 % от общего числа вакансий во всех рубриках за год), «Бухгалтерия, финансы, банки» (10 %), «Продажи» (9 %), «Рестораны, кафе, общепит» (8 %).

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что самым высокооплачиваемым предложением на рынке труда за год стала работа директора интернет-агентства. Ему предложили зарплату в 196 тысяч рублей в месяц. Второе место в рейтинге заняла вакансия инженера на нефтегазовых проектах с заработком до 150 тысяч рублей. Такую же сумму могли получить управляющий торговым центром и горный мастер.

Среднее денежное вознаграждение, которое предлагали работодатели в 2016 году, составило 35 тысяч рублей в месяц. Сами хабаровчане претендовали, как правило, на 28 тысяч. Больше всего средняя зарплата была у топ-менеджеров и руководителей (77 тысяч), энергетиков (63 тысячи), строителей (55 тысяч), сервисных работников (54 тысячи) и водителей (47 тысяч рублей в месяц).