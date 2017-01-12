В Хабаровске в 2016 году легче всего было найти работу летом

Сегодня четверг, 12 января 2017 года, 10:22
В Приморье из-за ОРВИ закрыли 4 детских садика
В Приморье из-за ОРВИ закрыли 4 детских садика
В четверг Хабаровск заметает снегом
В четверг Хабаровск заметает снегом
Обвиняемых в растратах на Восточном оставили под арестом до апреля
Обвиняемых в растратах на Восточном оставили под арестом до апреля
Дело о приморском рыбаке, пропавшем в Охотском море, засекретили
Дело о приморском рыбаке, пропавшем в Охотском море, засекретили
Первый круизный лайнер прибудет во Владивосток в мае
Первый круизный лайнер прибудет во Владивосток в мае
Регионы:


Популярное
вчера, 17:24
Дело о приморском рыбаке, пропавшем в Охотском море, засекретили
сегодня, 07:21
Приморью пророчат очередной снегопад
вчера, 14:53
История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
вчера, 16:29
Владивостокцы недовольны новыми лифтами на Сахалинской
вчера, 11:09
Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
вчера, 11:20
В Приморье увеличат размер коммунальных субсидий
вчера, 13:22
Популярный бар Владивостока оштрафовали за снежные залежи
вчера, 12:50
Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО
вчера, 12:51
Ангарский маньяк, задержанный во Владивостоке, переплюнул Чикатило
вчера, 13:59
В Находке больше не будут строить "Жильё для российской семьи"

Обсуждаемое
вчера, 14:40
7

Губернатор Приморья утвердил краевой план Года экологии
вчера, 14:53
6

История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
вчера, 12:50
4

Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО
сегодня, 07:03
4

Во Владивостоке энергетики отрубят электроэнергию по 83 адресам
вчера, 10:45
3

Изменение маршрута автобуса № 89 стало неожиданностью для хабаровчан
вчера, 11:09
3

Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
вчера, 13:00
3

В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах
вчера, 13:22
2

Популярный бар Владивостока оштрафовали за снежные залежи
вчера, 16:00
2

Хабаровский "СКА-Нефтяник" полностью восстановился ко второму этапу ЧР
вчера, 11:05
1

Хабаровских трамвайных зацеперов пока никак нельзя наказать
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 495



Система Orphus

В Хабаровске в 2016 году легче всего было найти работу летом

В Хабаровске в 2016 году легче всего было найти работу летом
Больше других город нуждался в специалистах сферы строительства
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице самыми благоприятным временем для поиска новой работы в 2016 году стали август и сентябрь. Тогда количество вакансий повысилось на 10 % относительно большинства других месяцев. А самым сложным периодом стал конец четвёртого квартала — в ноябре и декабре предложений от работодателей стало меньше на 37 %.

Исследователи сайта «Зарплата.ру» отмечают, что это сезонный спад, хотя в некоторых сферах — например, в IT — свободные рабочие места были и накануне Нового года, и во время каникул. Как сообщает пресс-служба портала, больше всего вакансий работодатели разместили в рубриках «Строительство, недвижимость» и «Торговля розничная» (по 11 % от общего числа вакансий во всех рубриках за год), «Бухгалтерия, финансы, банки» (10 %), «Продажи» (9 %), «Рестораны, кафе, общепит» (8 %).

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что самым высокооплачиваемым предложением на рынке труда за год стала работа директора интернет-агентства. Ему предложили зарплату в 196 тысяч рублей в месяц. Второе место в рейтинге заняла вакансия инженера на нефтегазовых проектах с заработком до 150 тысяч рублей. Такую же сумму могли получить управляющий торговым центром и горный мастер.

Среднее денежное вознаграждение, которое предлагали работодатели в 2016 году, составило 35 тысяч рублей в месяц. Сами хабаровчане претендовали, как правило, на 28 тысяч. Больше всего средняя зарплата была у топ-менеджеров и руководителей (77 тысяч), энергетиков (63 тысячи), строителей (55 тысяч), сервисных работников (54 тысячи) и водителей (47 тысяч рублей в месяц).

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru