Проект набережной в Комсомольске одобрила государственная экспертиза

Теперь он готов к реализации

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре. Комплекс работ стоимостью в два миллиарда рублей стартует уже в этом году, а большую часть расходов покроют из федерального бюджета.

Реконструкция набережной Комсомольска — часть долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. РИА «Восток-Медиа» ранее неоднократно писало о том, что Комсомольск-на-Амуре по распоряжению президента страны станет третьим центром в Дальневосточном федеральном округе после Хабаровска и Владивостока. На финансирование этого указа направят около 50 миллиардов рублей из бюджета федерального правительства. Соответствующее постановление подписал глава российского кабмина.





Набережная Комсомольска должна стать главной рекреационной зоной для жителей города. Кроме этого, власти края рассчитывают, что обновления позволят сделать это место центром притяжения российских и иностранных туристов. Проект, одобренный Главгосэкспертизой, включает в себя монтаж гидрозащитного сооружения вдоль почти трёхкилометровой береговой линии, обустройство прогулочных дорожек, выходов к воде на участке от лодочной станции до причала речного порта, смотровой площадки.





«Одно из центральных мест займёт зона спортивного отдыха, которую планируется разместить на территории действующего пляжа. Здесь появятся площадки для игры в волейбол, пляжный футбол, спортивная зона для молодёжи», — рассказал начальник управления архитектуры и проектных работ краевого Минстроя Игорь Лавринович.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, генеральный проектировщик — ООО «Дальгипроводхоз» — проработал концепцию благоустройства территории, которая будет выполнена в едином архитектурном решении.