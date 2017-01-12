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Хабаровчанин, выпив "для храбрости", поехал кататься на чужой иномарке

Хабаровчанин, выпив "для храбрости", поехал кататься на чужой иномарке
В полиции он объяснил свой поступок отсутствием личного автомобиля
сегодня, 08:55
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице мужчина угнал у своего приятеля машину и прокатился на ней по городу. Комплект ключей он похитил в квартире хозяина иномарки, а на преступление его «подтолкнул» алкоголь.

Житель Южного микрорайона Хабаровска пригласил к себе в гости хорошего знакомого, с которым организовал застолье. Мужчины распивали вместе спиртные напитки. На следующее утро потерпевший обнаружил пропажу ключей от своего автомобиля, а затем не нашёл во дворе свою иномарку, которую накануне припарковал возле дома.

Хабаровчанин обратился с заявлением об угоне в полицию. Вскоре правоохранители задержали собутыльника заявителя по подозрению в угоне. Автомобиль они нашли в районе улицы Павла Морозова и вернули законному владельцу.

«По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации  «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленник рассказал стражам правопорядка, что захотел прокатиться на угнанной иномарке, так как своего транспортного средства не имеет. В полиции выяснили, что 35-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности — на его счету кража и угон ещё одного автомобиля. На время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

 
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