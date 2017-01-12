Хабаровчане первыми поздравят сотрудников надзорных ведомств

В Хабаровском крае работники надзорных ведомств первыми отметят свой профессиональный праздник — День работника прокуратуры России. Эта дата стала особым днём календаря с 1996 года — соответствующий указ президент страны подписал 29 декабря 1995 года. История существования прокуратуры в виде отдельного ведомства насчитывает почти 300 лет.





Пост Генерал-прокурора впервые учредил ещё Пётр I в 1722 году. Своим указом император установил основные обязанности и полномочия по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. Через несколько дней при надворных судах также ввели должности прокуроров.



Прокуратура за время своего существования была едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отключения электроэнергии в квартире до обмана «строителями» финансовых пирамид. И сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.





Прокуратура Российской Федерации осуществляет деятельность на основе Конституции России, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального, Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов. В свой профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.