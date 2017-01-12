В четверг Хабаровск заметает снегом

В дальневосточной столице сегодня, 12 января, облачно. Временами небо будет проясняться, но большую часть дня сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха в утренние часы составит -25…-23 градуса по Цельсию. После обеда синоптики прогнозируют незначительное потепление — до -19…-17 градусов.

Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра 10-15 метров в секунду. Кроме того, сегодня в Хабаровске в течение всего дня идёт снег.

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