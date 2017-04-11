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Хабаровчане первыми на Дальнем Востоке устроят "Чистые игры"

Хабаровчане первыми на Дальнем Востоке устроят "Чистые игры"
Горожане посоревнуются в уборке мусора на озере Рица
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Краевая столица впервые присоединится к всероссийскому проекту «Чистые игры». Жители Хабаровска первыми на Дальнем Востоке проведут это мероприятие — в его рамках 22 апреля проведут уборку-соревнование в районе озера Рица.

Принять участие в акции могут добровольцы, рабочие коллективы, студенты. Организаторы ждут команды и индивидуальных участников, которые смогут присоединиться к другим игрокам. В течение часа им нужно будет убрать территорию и заработать баллы для победы. За мешок с разным мусором дадут один балл, за пластик — три, а за стекло — четыре балла.

«Победителя определим по количеству набранных баллов. Тот, кто наберёт больше остальных, получит приз. Во многих городах России эта акция проходит уже много лет, Хабаровск присоединится впервые. Надеемся с помощью «Чистых игр» привлечь внимание горожан к проблемам экологии», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по работе с молодёжью Городского центра по организации досуга детей и молодёжи Дина Борисова.

Организаторы выбирали среди нескольких площадок, но в итоге остановились на территории озера Рица в Индустриальном районе. Проведение игр согласовали в администрации города.

«Это популярное у местных жителей место, оно привлекает к себе внимание. Но находится в плохом состоянии. Мы решили, что пора в очередной раз привлечь внимание общественности, большого количества людей и внимание чиновников», — отметила Дина Борисова.

В других городах за одни «Чистые игры» 100-200 участников собирали от двух до шести тонн мусора. Половину собранных отходов отправили на переработку.

 
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