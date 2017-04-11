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Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев; pikabu.ru

Сегодняшнее слово редакции хотим начать с невероятно интересного (а на самом деле — бессовестно абсурдного) процесса в Центральном районном суде Хабаровска. Пока активисты местного штаба Алексея Навального пытались уличить мэрию города в незаконных действиях по ходу согласования митинга 26 марта, служитель закона Елена Савченко «завернула» ходатайства о собственном отводе, вызове свидетелей, истребовании документов, а также о присутствии на заседании нашего корреспондента. Даже ручкой и блокнотом запретила пользоваться. В общем, было весело. Итоговое впечатление — будто бы бесплатно посетили цирковое представление. А вердикт суда это только подтвердил.


 

Криминальные новости сегодня выглядят одновременно смешными и печальными. В посёлке Лососина мужчина ударил сожительницу по голове табуретом, уложил её спать, а затем нечаянно сжёг, забыв потушить сигарету перед сном. В дальневосточной столице нетрезвого именинника не пустили в кафе. Он решил отомстить персоналу заведения и устроил пальбу из игрушечного пистолета. Также стало известно, что в Бикинском районе наркоман оборудовал тайник с коноплёй в шлюзе дамбы, а ещё один «народный мститель» в Хабаровске угнал машину у друга, с которым подрался.


 

Ещё немного об администрации города: хабаровская мэрия после долгих разбирательств принимает на баланс коммунальное имущество военных. В первую очередь муниципалитет займётся ремонтом и заменой трубопровода в квартале ДОС (Большой Аэродром). Правда, взваливая на себя новые масштабные обязательства, мэрия забывает расплатиться по старым. Так, администрация задолжала шесть тысяч рублей за капитальный ремонт, будучи собственником квартиры в многоэтажке, и пыталась повесить их на хабаровчанина, который приватизировал квадратные метры. Разбираться в конфликте пришлось прокуратуре.


 

Целую тысячу рублей удалось собрать Дальневосточному художественному музею на реставрацию полотна эпохи Позднего Возрождения. Чтобы восстановить картину с 500-летней историей, нужно около 300 тысяч. Единственным человеком, который проявил участие, оказалась хабаровская пенсионерка. Тысяча рублей — итог сборов музея в течение месяца.


 

Палки в колёса ТОСЭР: одному из резидентов, который собирался работать на хабаровской площадке «Ракитное», до сих пор не выделили землю под строительство завода. Сделать это должны были ещё в прошлом году, но оформление затянулось. Теперь организация производства начнётся не раньше середины 2018 года, а выпуск первой партии продукции — и вовсе в 2019-м. 


 

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