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Житель Хабаровского края стукнул женщину табуретом и нечаянно сжёг её

Житель Хабаровского края стукнул женщину табуретом и нечаянно сжёг её
Пламя разгорелось из-за непотушенной сигареты
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае перед судом предстанет 38-летний мужчина, которого правоохранители обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: в причинении смерти по неосторожности и в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Подозреваемый ударил табуреткой свою сожительницу, а затем оставил непотушенной сигарету, из-за которой произошёл пожар.

По версии следствия, 23 апреля 2016 года обвиняемый выпивал в компании 27-летней женщины в дачном домике, расположенном в посёлке Лососина. В ходе застолья между ними произошла ссора, мужчина схватил табурет и нанёс им несколько ударов гостье по голове. Затем он перенёс потерпевшую на кровать и уложил спать, после этого покурил и ушёл отдыхать в другую комнату. Ночью обвиняемый проснулся из-за пожара и выбежал на улицу. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание и обнаружили тело 27-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, причиной смерти потерпевшей стало отравление продуктами горения, а причиной пожара — непотушенная сигарета. Обвиняемый дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина уже имеет судимости за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и кражу.

Похожий случай произошёл в Приморском крае. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что из-за непотушенной сигареты в Лесозаводске загорелся частный дом. В огне погибли три ребёнка и их дедушка. Пожилой мужчина, его внучка и её муж были пьяны. Владелец дома курил в постели и уснул.

 
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