В Хабаровске глава Минсоцзащиты края почтил память узников концлагерей

В дальневосточной столице у памятника на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского состоялась церемония возложения цветов, посвящённая Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эту памятную дату сегодня отмечает весь мир.





Правительство региона на мероприятии представил министр социальной защиты населения Николай Цилюрик. Вместе с ним в церемонии возложения цветов приняли участие представители краевого отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, краевого и городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, а также активисты молодёжных патриотических организаций Хабаровска и региона.





«Сегодня в нашем крае проживает 160 узников фашистских концлагерей — 154 из них попали в «лагеря смерти», будучи ещё детьми. С тех пор прошли десятилетия, но мы по-прежнему храним память о людях, ставших жертвами фашистских застенков. Не забываем и о тех, кто сегодня с нами. Они прошли испытания, вернулись на Родину и отдали все силы на восстановление страны, многие годы трудились на благо Хабаровского края», — отметил Николай Цилюрик.

Глава Минсоцзащиты также отметил, что сегодня в Хабаровском крае для бывших заключённых фашистских лагерей действуют все предусмотренные федеральным законодательством льготы, компенсации и адресная помощь. Кроме того, власти региона установили дополнительные меры социальной поддержки этой категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба «белого дома».