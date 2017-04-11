Пленники китайской клиники вернулись в Хабаровский край

В дальневосточную столицу из Китая вернулись бабушка с внуком, которые едва не стали заложниками одной из клиник Поднебесной. Семье мальчика, которого за границей лечили от ДЦП, пришлось экстренно собирать деньги, чтобы вылететь на родину, хотя оплатить им всё обещал благотворительный фонд. Сейчас законность действий представителя организации из Комсомольска-на-Амуре проверяют правоохранители, они уже возбудили уголовное дело.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Китай ребёнка отправил благотворительный фонд, но лечение он так и не оплатил. В результате семья оказалась в миллионных долгах. Пришлось экстренно искать деньги, чтобы бабушке и внуку вернули загранпаспорта — документы они отдали в залог. Президент благотворительной организации перестала отвечать на звонки. Теперь пострадавшая семья Тихоновых встретится с ней в суде, где и выяснит, куда ушли 400 тысяч рублей, переданные лично представителю фонда.

Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», для руководителя организации Светланы Алимасовой это будет уже второй процесс. В конце марта суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил её к четырём годам условно, но по другому делу: за мошенничество в отношении русской православной миссии в Иерусалиме.

Между тем, лечение, которое мальчик успел получить в Поднебесной, пошло на пользу: Дима научился ползать и сидеть. Как только родители расплатятся с долгами, они начнут копить на очередную поездку.

«Мы надежду питаем. Хочется так быстрее внука увидеть ходящим, чтобы он ручки поднял, побежал. Надеемся, очень надеемся», — рассказала бабушка мальчика Зоя Брагина.