В Хабаровске впервые пройдёт международная православная выставка

В дальневосточной столице состоится первая для Хабаровского края международная выставка-ярмарка под названием «От покаяния к воскресению России». Её организатор — Приамурская митрополия. Кроме этого, в подготовке экспозиции участвует екатеринбуржское общество «Уральские Выставки».

В рамках мероприятия представят товары православной направленности: сувениры, предметы домашнего быта и продукты питания. Проект посвящён 100-летию трагического события — гибели царской семьи. Посетители выставки-ярмарки впервые увидят уникальную экспозицию — личные вещи, драгоценности, ордена и книги семьи последнего царя Российской Империи.

Мероприятие пройдёт на площадке, которую предоставила «Платинум Арена» — с 18 по 23 апреля. На открытии митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершит молебен. В краевой центр на шесть дней съедутся представители крупнейших храмов, монастырей, духовных издательств русской православной церкви. При выставке будет находится местная святыня — Хабаровская икона Божией Матери.

Среди товаров, которые смогут приобрести посетители ярмарки — иконы, ладан со святой горы Афон, православные сувениры из Иерусалима, святая вода и миро из Базилики Святого Николая в итальянском городе Бари, церковная утварь, ювелирные изделия православной тематики, именные ложечки, духовная литература, травяные сборы и товары для здоровья, монастырский мёд, одежда из шерсти, натуральные масла, восточные сладости, фермерские продукты и многое другое. Гостей также ожидает духовная пища — культурно-просветительская программа, рассказывающая о богатейшей христианской культуре и традициях, которыми многие века жил российский народ. Ежедневно в рамках мероприятия организаторы будут демонстрировать православные фильмы, творческие коллективы покажут заготовленные программы. Также посетители смогут пообщаться со священниками, которые каждый день будут присутствовать на выставке. В рамках православного проекта ежедневно будут проходить презентации благочиний — об этом сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.