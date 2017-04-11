В Хабаровске установили антивандальные подсветки

Специалисты муниципального предприятия «Горсвет» установили 26 прожекторов для подсветки цветочных вазонов в центре краевой столицы. Аппаратуру разместили на развязках улиц Карла Маркса и Большой, на выезде из аэропорта и напротив Городского дворца культуры.

«Прожекторы находятся в металлических ограждениях — мы сами разработали антивандальные конструкции и закрыли их кожухами, чтобы аппаратуру не повредили люди. Осенью мы демонтировали прожекторы и увезли их на склады предприятия, а в начале апреля начали их устанавливать», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и. о. главного инженера МУП «Горсвет» Надежда Степанова.

Сейчас сотрудники предприятия готовят праздничную иллюминацию для украшения центральных улиц города к 1 и 9 мая. Специалисты «Горсвета» заменили лампочки, отремонтировали сломавшееся оборудование. Вскоре обновлённые триколоры появятся на улицах Муравьёва-Амурского, Карла Маркса, Тургенева, Ленина, также на этих магистралях установят подсветки вазонов, закреплённых на световых опорах.

В эти выходные работники предприятия выйдут на центральные улицы Хабаровска, чтобы привести в порядок своё имущество. Сотрудники «Горсвета» будут очищать и красить световые опоры. Трудиться специалисты будут весь день, поэтому предупреждают автовладельцев о возможных пробках на дорогах города.