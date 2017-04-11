В Хабаровске следователи проверяют обстоятельства гибели семейной пары

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту гибели семейной пары во время пожара. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ночь на вторник в Индустриальном районе дальневосточной столицы произошла трагедия. Около двух часов ночи на улице Автобусной в пятиэтажном доме загорелась квартира.

На данный момент известно, что в ночь происшествия на территории жилплощади, где случилось возгорание, находилась пожилая семейная пара вместе со взрослой дочерью и её супругом. Пенсионеры проснулись из-за удушливого запаха гари — дым уже заполнил все помещения квартиры. В спешке мужчина и женщина покинули зону опасности, выбежав на лестничную площадку. Они позабыли о своих родственниках. Пожарные, которые прибыли для ликвидации ЧП, обнаружили в одной из комнат тела оставшихся внутри горящей квартиры супругов: 38-летнего мужчины и 34-летней женщины. По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения.

Родители погибшей женщины сообщили, что накануне вечером их дочь и её муж распивали спиртные напитки на кухне — именно там располагался очаг возгорания. Кроме употребления алкоголя, семейная чета курила. Позже они легли спать. Из-за чего мог произойти пожар, пенсионеры даже не предполагают.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщает, что по данному факту проводится проверка: стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину смерти людей. По её результатам примут процессуальное решение.