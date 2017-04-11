Жители Совгавани и Ванина объединились в борьбе с угольной пылью

Сегодня вторник, 11 апреля 2017 года, 15:24
"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
На реставрацию картины Гарофало в Хабаровске собрали тысячу рублей
На реставрацию картины Гарофало в Хабаровске собрали тысячу рублей
Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
Регионы:


Популярное
вчера, 15:31
Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 19:53
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
сегодня, 07:45
Сотни жителей Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 10:00
Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
вчера, 17:48
Во Владивосток завезли нелегального алкоголя на 30 миллионов рублей
вчера, 16:00
В поисках террористов: в Хабаровске задерживают мигрантов
сегодня, 11:23
Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
вчера, 18:08
В Ярославском собрались будущие мастера самбо со всего Приморья
сегодня, 12:54
Во Владивостоке сожгли автомобиль
сегодня, 09:05
Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя

Обсуждаемое
сегодня, 10:00
7

Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
вчера, 15:31
5

Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 19:53
5

Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
сегодня, 09:05
5

Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя
сегодня, 11:23
3

Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
сегодня, 13:38
3

Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
сегодня, 11:20
2

Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
вчера, 17:00
2

В Бикине чиновницу осудили за взятку при строительстве детсада
сегодня, 11:21
1

Александр Лобычев расскажет об "очарованных странниках русского Китая"
сегодня, 12:54
1

Во Владивостоке сожгли автомобиль
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой полчаса назад
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота сегодня, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 07.04.2017
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1108



Система Orphus

Жители Совгавани и Ванина объединились в борьбе с угольной пылью

Жители Совгавани и Ванина объединились в борьбе с угольной пылью
Люди намерены добиться от бизнеса ответственного подхода к работе
24 минуты назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Вместе бороться с перевалкой угля открытым способом договорились жители Советской Гавани и посёлка Ванино. Люди не хотят, чтобы в других городах повторялась ситуация, возникшая в портах Хабаровского края, поэтому договорились координировать свои действия и добиться от бизнеса ответственного подхода к работе.

Местные жители уверяют, что с приходом на побережье Татарского пролива положительных температур изменилась роза ветров, из-за чего во время погрузочно-разгрузочных работ угольная пыль летит в жилой сектор.

«Если на улице стоит плюсовая температура, то установки образуют туман, который в дальнейшем несёт на посёлок. В Ванине генераторы установлены слишком низко по отношению к штабелям, в посёлке Токи, например, для повышения эффективности установок их помещают на высокие мачты, что позволяет лучше бороться с пылением. В Ванине такого нет, все эти меры, о которых так бодро отчитывается Ванинский порт, имеют декларативный характер, а с началом сезона ветров они стали практически неэффективны», — рассказал член инициативной группы жителей Ванина Юрий Светличный.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр в районе причала в бухте Эгге в Советской Гавани, обнаружили нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха и опечатали оборудование предприятия. Городской суд приостановил его работу на 20 суток.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае, жители и общественники до сих пор не знают, какие меры компания примет для улучшения ситуации.

«Опасения жителей Советской Гавани, безусловно, имеют под собой все основания. Прежде всего, мы говорим о риске для водной экосистемы залива и близлежащих территорий. Отсутствие на производственной площадке «Ремсталь» элементарной системы сбора и очистки ливневых стоков грозит повторением экологической катастрофы в Ванино, где учёные уже фиксируют необратимые изменения морской биоты», — заявил руководитель Хабаровского центра общественного мониторинга проблем экологии и защиты леса ОНФ Владимир Сидоров.

Агентство сообщало, что проверку в бухте Эгге начали после обращения жителей Совгавани. Люди опасаются, что в их городе может повториться судьба Ванинского порта, где население уже несколько лет страдает от угольной пыли.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru