Жители Совгавани и Ванина объединились в борьбе с угольной пылью

Вместе бороться с перевалкой угля открытым способом договорились жители Советской Гавани и посёлка Ванино. Люди не хотят, чтобы в других городах повторялась ситуация, возникшая в портах Хабаровского края, поэтому договорились координировать свои действия и добиться от бизнеса ответственного подхода к работе.

Местные жители уверяют, что с приходом на побережье Татарского пролива положительных температур изменилась роза ветров, из-за чего во время погрузочно-разгрузочных работ угольная пыль летит в жилой сектор.

«Если на улице стоит плюсовая температура, то установки образуют туман, который в дальнейшем несёт на посёлок. В Ванине генераторы установлены слишком низко по отношению к штабелям, в посёлке Токи, например, для повышения эффективности установок их помещают на высокие мачты, что позволяет лучше бороться с пылением. В Ванине такого нет, все эти меры, о которых так бодро отчитывается Ванинский порт, имеют декларативный характер, а с началом сезона ветров они стали практически неэффективны», — рассказал член инициативной группы жителей Ванина Юрий Светличный.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр в районе причала в бухте Эгге в Советской Гавани, обнаружили нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха и опечатали оборудование предприятия. Городской суд приостановил его работу на 20 суток.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае, жители и общественники до сих пор не знают, какие меры компания примет для улучшения ситуации.

«Опасения жителей Советской Гавани, безусловно, имеют под собой все основания. Прежде всего, мы говорим о риске для водной экосистемы залива и близлежащих территорий. Отсутствие на производственной площадке «Ремсталь» элементарной системы сбора и очистки ливневых стоков грозит повторением экологической катастрофы в Ванино, где учёные уже фиксируют необратимые изменения морской биоты», — заявил руководитель Хабаровского центра общественного мониторинга проблем экологии и защиты леса ОНФ Владимир Сидоров.

Агентство сообщало, что проверку в бухте Эгге начали после обращения жителей Совгавани. Люди опасаются, что в их городе может повториться судьба Ванинского порта, где население уже несколько лет страдает от угольной пыли.