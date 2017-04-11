На реставрацию картины Гарофало в Хабаровске собрали тысячу рублей

В краевой столице продолжает сбор денег для реставрации полотна итальянского художника эпохи Позднего Возрождения Бенвенуто Тизи «Чудесное насыщение хлебами». Однако хабаровчане не готовы помогать в спасении картины с 500-летней историей: за месяц Дальневосточный художественный музей собрал всего тысячу рублей. Эти деньги принесла пенсионерка.

«Нам нужно собрать минимум 300 тысяч рублей. Подвижек со стороны предпринимателей, бизнесменов, чиновников нет. Если бы кто-то из правительства края вложился бы тысяч по пять и подал бы пример для жителей региона, то к этому делу подключились бы другие. Это всё воспитание общества. Но, к сожалению, этого не происходит», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор Дальневосточного художественного музея Валентина Запорожская.

На первом этапе в ближайшее время сотрудники музея надеялись собрать хотя бы половину необходимой суммы. Эти деньги планировали потратить на покупку натуральных красок и других материалов. Завершить реставрацию хотели к концу 2017 года, чтобы выставить обновлённое полотно к Новому году, однако все планы сейчас рушатся.

Агентство писало, что «Чудесное насыщение хлебами» нуждается в восстановлении: лица героев потемнели, низ полотна чернеет, картина покрывается трещинами. Взяться за её спасение готовы реставраторы ДВХМ, однако денег в бюджете учреждения на это нет, поэтому сотрудники попросили помощи у неравнодушных к искусству людей. По мнению директора музея, чтобы изменить ситуацию, в России необходимо принять закон о меценатстве. Тогда у предпринимателей появится стимул помогать культуре.

«Раньше для меценатов были определённые льготы, их приветствовало общество, они были почётными людьми. Если бы сейчас для меценатов были бы налоговые послабления или какие-то преференции, то атмосфера была бы совсем другая», — отметила Валентина Запорожская.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что музеи Дальнего Востока являются одними из худших в стране по сохранности фондов. Об этом заявляла начальник отдела музейного фонда департамента культурного наследия министерства культуры России Наталья Чечель. Для решения этого вопроса в краевой столице провели межрегиональный научно-практический семинар «Актуальные проблемы сохранения музейного фонда Российской Федерации», однако и эти меры не помогли.