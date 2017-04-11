В Хабаровске во время пожара погибли два человека

В дальневосточной столице сегодня ночью, 11 апреля, в микрорайоне Красная Речка пожар унёс жизни двоих человек. Тела пострадавших обнаружили в квартире, в которой зафиксировали очаг возгорания. Прибывшие на место происшествия врачи пытались провести реанимационные действия, однако попытки вернуть людей к жизни не принесли результата.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около двух часов ночи. Звонивший объяснил, что горит квартира на пятом этаже дома по улице Автобусной. К тому моменту, когда первые расчёты прибыли на место вызова, часть жильцов дома успела самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вывели на улицу восемь человек.

Пламя охватило 15 квадратных метров жилплощади. В комнате спасатели обнаружили двоих человек. Пострадавших передали в руки медикам, но врачи уже ничего не смогли сделать, им пришлось лишь констатировать смерть. Спустя полчаса после начала тушения пламя удалось локализовать. Через 10 минут начальник караула доложил диспетчеру о ликвидации открытого горения, однако ещё полтора часа пожарные проводили разбор и проливку прогоревших стен и домашней мебели, чтобы предотвратить повторное возгорание. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в настоящее время причины пожара и виновные устанавливаются.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о схожих случаях, когда сразу несколько человек погибали во время пожара. Так, в конце марта 2017 года в Комсомольске-на-Амуре во время пожара в коммунальной квартире погибла семилетняя девочка, а её трое братьев оказались в больнице. Один позже скончался от полученных повреждений в реанимационном отделении. А в посёлке Мылки в результате возгорания в частном доме скончались два человека. Пожар заметили слишком поздно, несмотря на то, что происшествие случилось в дневное время суток. К прибытию первых подразделений огнеборцев пламя полностью охватило одноэтажный дом.