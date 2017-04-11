Хабаровчанин отомстил обстрелом за то, что его не пустили в кафе

В дальневосточной столице сегодня ночью, 11 апреля, в одном из кафе мужчина открыл стрельбу из игрушечного пистолета. «Налётчик» в рыбацком камуфляже порядком напугал очевидцев, но никого не ранил. Его задержали охранники круглосуточного заведения, после чего передали полицейским.

Инцидент произошёл в Центральном районе города, на улице Муравьёва-Амурского. В свой день рождения житель Хабаровска попытался пройти в кафе, но его не пустили. Тогда горожанин решил в отместку похулиганить и достал ненастоящее оружие.

«Мужчина начал стрелять из игрушечного пистолета в находившихся рядом людей. Попал в стоящую пару. Они не получили никаких повреждений, не стали писать заявления в полицию. Одет мужчина был в рыбацкий камуфляж. Полицейские задержали его на три часа, провели медицинское освидетельствование, которое показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы городского УМВД Юлия Прокофьева.

Стражи порядка составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Теперь любителю пистолетной стрельбы грозит арест на срок до 15 суток.