Жителям посёлков возле Хабаровска запретили пить воду из-под крана

В посёлки Красная речка и Геофизиков со вторника, 11 апреля, начали подвозить питьевую воду. Использовать жидкость из-под крана жителям не рекомендуют: её качество изменилось из-за весенних паводков. Пользоваться ею можно только для хозяйственно-бытовых целей.

«Это традиционная сезонная ситуация в Хабаровске. Сегодня мы наблюдаем ухудшение качества воды в Амурской протоке по показателю «мутность». Исходная мутность в реке увеличилась в несколько раз, сегодня она поднялась до четырёх миллиграммов на литр. На выходе в сеть с очистных сооружений водопровода в посёлок Красная речка мутность составляет 2,16 миллиграмма на литр при норме и допустимых пределах до двух миллиграммов на литр», — рассказала главный технолог МУП «Водоканал» Елена Архипова.

Как сообщает пресс-служба предприятия, сейчас сотрудники экстренно готовят объявления для жителей посёлков. Информацию распространят с помощью управляющих компаний и работников домоуправлений.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что с подобной проблемой жители посёлков Геофизиков и Красная речка сталкиваются каждую весну и осень на протяжении нескольких лет. Виноват старый и повреждённый водозабор. На его ремонт требуется много денег, которых у предприятия нет.