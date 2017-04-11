В Комсомольске-на-Амуре начали сбор денег на памятник местной Хатико

Сбор денег на изготовление и установку памятника собаке Найде начался в Хабаровском крае. Чтобы монумент комсомольской Хатико появился на остановке возле «Сквера будущего», нужно 460 тысяч рублей. Активисты создали проект на краудфандинговой платформе. Сейчас неравнодушные перевели уже больше десяти тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что начать сбор мешали проблемы с площадкой для установки памятника — в сквере до сих пор не начались работы по благоустройству. Сейчас этот вопрос решается на уровне городской администрации, ситуацию под контроль взял Андрей Климов. Это позволило союзу молодёжи Комсомольска развивать идею с памятником дальше.

«Деньги можно перечислить через телефон или онлайн-платежи, либо другим способом после регистрации. Если мы не наберём необходимую сумму, то перечисленные средства мы вернём владельцам. Никаких ограничений по суммам нет — это добровольное пожертвование. Люди переводят столько денег, сколько хотят и сколько могут», — рассказал корреспонденту агентства председатель союза рабочей и служащей молодёжи Комсомольска-на-Амуре Владимир Комаров.

Сбор финансов завершится 1 июня. Открыть монумент активисты планируют ко Дню города 12 июня. В эти же сроки должен появиться и сам «Сквер будущего».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на участке дороги, где обитала Найда, 12 лет назад сбили её хозяина. С тех пор собака каждый день ждала его на одном месте. Её несколько раз пытались приютить, забирали домой, но животное всё равно возвращалось на место трагедии. Друг погибшего хозяина даже построил для верного пса будку, в которой можно было переждать холода.

За долгие годы Найда успела стать местной легендой. За животным ухаживали, ей приносили еду, при необходимости — медикаменты. В августе 2016 года местные жители заметили, что собака пропала. Они организовали поисковую экспедицию и нашли Найду в питомнике. Планировалось, что животное заберут в приют зоозащитники, но люди настояли на том, что собака должна вернуться на привычное место, в свой дом. Вскоре на комсомольскую Хатико наехала машина. Найду отвезли в приют, сильных травм она не получила, однако из-за перенесённого стресса собака отказалась принимать еду и вскоре скончалась.