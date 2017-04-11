В Комсомольске-на-Амуре начали сбор денег на памятник местной Хатико

Сегодня вторник, 11 апреля 2017 года, 11:44
Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
Пожар на крыше дома в центре Хабаровска испугал горожан
Пожар на крыше дома в центре Хабаровска испугал горожан
Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Регионы:


Популярное
вчера, 13:47
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 15:31
Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 19:53
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
вчера, 13:18
Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
вчера, 13:09
В бухте Находка горит судно
сегодня, 07:45
Сотни жителей Владивостока останутся без электроэнергии
вчера, 14:32
Ушлый приморец собирал дань на российско-китайской границе
вчера, 12:25
За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека
вчера, 15:18
Начальника отдела образования в Приморье посадили под домашний арест
вчера, 12:20
Юные хабаровчане выступят на пилоне утром, чтобы не создавать скандал

Обсуждаемое
вчера, 13:47
9

Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 13:18
6

Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
сегодня, 10:00
5

Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
вчера, 15:31
5

Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 14:45
3

На реставрацию памятника во Владивостоке потратят миллион
вчера, 19:53
3

Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
вчера, 14:40
2

Учителем года Хабаровского края стал педагог из посёлка Заветы Ильича
вчера, 17:00
2

В Бикине чиновницу осудили за взятку при строительстве детсада
сегодня, 09:05
2

Губернатору Приморья подарили белого тигра и гималайского медведя
вчера, 14:32
1

Ушлый приморец собирал дань на российско-китайской границе
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина вчера, 13:47
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 07.04.2017
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии 07.04.2017
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1085



Система Orphus

В Комсомольске-на-Амуре начали сбор денег на памятник местной Хатико

В Комсомольске-на-Амуре начали сбор денег на памятник местной Хатико
На изготовление и установку монумента нужно 460 тысяч рублей
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Игорь Руттер

Сбор денег на изготовление и установку памятника собаке Найде начался в Хабаровском крае. Чтобы монумент комсомольской Хатико появился на остановке возле «Сквера будущего», нужно 460 тысяч рублей. Активисты создали проект на краудфандинговой платформе. Сейчас неравнодушные перевели уже больше десяти тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что начать сбор мешали проблемы с площадкой для установки памятника — в сквере до сих пор не начались работы по благоустройству. Сейчас этот вопрос решается на уровне городской администрации, ситуацию под контроль взял Андрей Климов. Это позволило союзу молодёжи Комсомольска развивать идею с памятником дальше.

«Деньги можно перечислить через телефон или онлайн-платежи, либо другим способом после регистрации. Если мы не наберём необходимую сумму, то перечисленные средства мы вернём владельцам. Никаких ограничений по суммам нет — это добровольное пожертвование. Люди переводят столько денег, сколько хотят и сколько могут», — рассказал корреспонденту агентства председатель союза рабочей и служащей молодёжи Комсомольска-на-Амуре Владимир Комаров.

Сбор финансов завершится 1 июня. Открыть монумент активисты планируют ко Дню города 12 июня. В эти же сроки должен появиться и сам «Сквер будущего».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на участке дороги, где обитала Найда, 12 лет назад сбили её хозяина. С тех пор собака каждый день ждала его на одном месте. Её несколько раз пытались приютить, забирали домой, но животное всё равно возвращалось на место трагедии. Друг погибшего хозяина даже построил для верного пса будку, в которой можно было переждать холода.

За долгие годы Найда успела стать местной легендой. За животным ухаживали, ей приносили еду, при необходимости — медикаменты. В августе 2016 года местные жители заметили, что собака пропала. Они организовали поисковую экспедицию и нашли Найду в питомнике. Планировалось, что животное заберут в приют зоозащитники, но люди настояли на том, что собака должна вернуться на привычное место, в свой дом. Вскоре на комсомольскую Хатико наехала машина. Найду отвезли в приют, сильных травм она не получила, однако из-за перенесённого стресса собака отказалась принимать еду и вскоре скончалась.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru