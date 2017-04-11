Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта

Центральный районный суд Хабаровска вынес решение по административному иску, с которым в адрес мэрии города выступили организаторы антикоррупционного митинга — он состоялся 26 марта. Конфликт сторон о правомочности такого понятия как «не рекомендовать проведение мероприятия», порядке согласования акции и возможной предвзятости чиновников разрешился после более чем трёх часов заседания. Судья Елена Савченко оставила иск кураторов акции без удовлетворения, объявив, что администрация Хабаровска действовала полностью законно.

Один из административных истцов, присутствовавший на заседании — Алексей Ворсин, и его представитель Сергей Савин назвали процесс и вердикт инстанции политически ангажированными. Они аргументировали тем, что служитель закона с самого начала поставила их и ответчика — мэрию Хабаровска — в неравное положение. Судья отклонила все ходатайства, которые заявили организаторы митинга.

Савченко оставила без удовлетворения просьбу о переносе заседания из-за того, что двое из трёх истцов не смогли явиться в суд по уважительным причинам. Кроме этого, она отклонила ходатайства об отводе состава суда в связи с предвзятостью и о вызове свидетелей — в заявленном списке были четверо участников антикоррупционной акции, а также организатор шествия НОД Армен Хачатрян. Представитель закона запретила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» присутстовать в зале заседаний в качестве представителя прессы, а также вести фиксацию слушания любыми доступными методами, включая видео- и фотосъёмку, аудиозапись и письменное протоколирование. Кроме этого, Савченко посчитала, что запрос об истребовании журнала учёта движения входящих и исходящих документов, где должны были быть зафиксированы поступившие уведомления организаторов митинга и письменные ответы мэрии, не имеет под собой оснований. В то же время ходатайство ответчика о вызове в качестве свидетеля Евгения Солоненко, руководителя «Молодой гвардии Единой России», судья удовлетворила.

«Было заявлено со стороны истцов порядка восьми ходатайств, ни одно из них не было удовлетворено. Нам не дали время ознакомиться с материалами дела, так как ответчики предоставили материалы поздно — непосредственно перед судебным заседанием. Также хотелось бы отметить, что со стороны ответчика ходатайство о вызове свидетеля было удовлетворено, что нарушает, как я считаю, равноправие сторон в суде. Мы доказывали свою позицию в суде, мы хотели бы использовать все возможные доказательства, обратились к суду с ходатайством об истребовании журнала учёта движения документов. Но нам во всех ходатайствах было отказано. В связи с этим мы никак более не смогли доказать свою позицию — фактически, нас в этом ограничили. Мы полагаем, что решение суда политически ангажировано, судья изначально была на стороне администрации, это было видно с самого начала судебного процесса. В связи с этим мы заявляли об отводе состава суда, указав и на другие нарушения, мы обратились в квалификационную судейскую коллегию с жалобой об административном проступке», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представитель административного истца Сергей Савин.

В ходе заседания судья отклонила большинство вопросов истцов к ответчику — администрации города в лице начальника организационно-методического отдела управления делами Максима Шемчука. Служитель закона заявила, что они «не по существу». Сам чиновник, отвечая на те немногочисленные вопросы, которые Савченко всё же сочла обоснованными, заявил о том, что формулировка «не рекомендуем проводить мероприятие» правомерна. Правда, в Федеральном законе № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» такая форма (не)согласования, как и отказ в проведении акции, не предусмотрена. Но Шемчука это не смутило.

«Законом не запрещено — значит, разрешено», — объяснил он.

Кроме этого, администрация Хабаровска апеллировала к постановлению правительства России № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». В соответствии с нормативным актом, любые собрания, где предполагается присутствие 50 и более человек, муниципалитет может согласовать лишь на паспортизированной площадке. Именно поэтому, по словам чиновника, активистов штаба Навального не пустили на «Памятник Партизанам», согласовав там мероприятие под руководством Евгения Солоненко. Куратор движения «Молодой гвардии» заявил митинг численностью в 40 человек.

В Хабаровске на сегодняшний день есть лишь три «легальных» места для проведения массовых акций, где могут собираться более полусотни граждан: сцена в парке культуры и отдыха «Динамо», Комсомольская площадь и участок возле легкоатлетического манежа стадиона имени Ленина. Почему, несмотря на то, что постановление действует уже почти полгода, мэрия не оформила необходимые документы для большего количества площадок, особенно с учётом предстоящего Дня Победы и большого количества публичных патриотических мероприятий, — неизвестно. Максим Шемчук назвал это недоработкой администрации и заявил, что работа в этом направлении уже идёт. Кроме этого, он посчитал объективной причиной для несогласования то, что организаторы митинга против коррупции якобы не могли обеспечить безопасность граждан.

«Мы удовлетворены решением суда, поскольку суд принял, на наш взгляд, объективную точку зрения. Мы не отказывали в проведении мероприятия, мы по объективным причинам рекомендовали организаторам его не проводить. Когда организаторы прописывают в уведомлении 50 человек, заведомо зная о том, что количество реальных и потенциальных участников превышает эту цифру в несколько раз, это говорит о том, что организаторы не имеют представления об охране общественного порядка, а также о защите жизни и здоровья участников своего мероприятия. Площадки, которые они предлагали, полностью не соответствуют их же представлениям о количестве предполагаемых там людей. Что касается паспортизации площадок для таких массовых акций — сейчас идёт их оформление, я уже не могу точно назвать их количество. Но, грубо говоря, если бы организаторы заявили на одной из выбранных ими площадок 45, 48, 49 человек — проблем было бы гораздо меньше», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник организационно-методического отдела управления делами Максим Шемчук.

По итогам трёхчасового заседания Елена Савченка сочла требования истцов неправомочными и отказала в удовлетворении административного иска. По словам представителя организаторов митинга Сергея Савина, решение Центрального районного суда будет обжаловано в краевой инстанции, а в случае аналогичного вердикта — и в вышестоящих органах, включая Европейский суд по правам человека. Такой же позиции придерживаются активисты штаба Алексея Навального.

«Суд вынес политически мотивированное решение. Администрация Хабаровска в буквальном смысле нарушила права граждан собираться мирно и без оружия. В общем-то, понятно, что решение об этом было принято не в Хабаровске, а централизованно в Москве, точно так же было оказано давление на суд. В итоге суд принял решение, действуя заодно с администрацией. Мы будем это решение обжаловать, так как считаем, что мы были правы, имели право собираться, а администрация Хабаровска своими действиями пресекла это право», — прокомментировал организатор антикоррупционного митинга Алексей Ворсин.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», акции против коррупции 26 марта прошли по всей России. В дальневосточной столице её курировали активисты местного штаба известного оппозиционера Алексея Навального — Михаил Беседин, Илья Ермолаев и Алексей Ворсин. Ещё на стадии подготовки организаторы столкнулись с рядом проблем, пытаясь согласовать мероприятие с администрацией города. В итоге мэрия выдала активистам уведомление за подписью заместителя городского главы — управляющего делами Вячеслава Безлепкина, в котором чиновники озвучили формулировку: «не рекомендуем проведение заявленного мероприятия». Муниципалитет не согласовал оппозиционерам ни одну из площадок в Хабаровске.

В день акции, 26 марта, Алексея Ворсина, который также был организатором мероприятия, задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан. Ему не дали доехать до площадки, где планировалась акция — стражи порядка перехватили машину такси, в которой ехал оппозиционер, и увезли его в здание Центра противодействия экстремизму. Митинг всё же состоялся. После того как полиция задержала выступающих на мероприятии Илью Ермолаева и Михаила Беседина, а заодно и нескольких участников митинга с плакатами, большинство хабаровчан в завершение акции прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно. Вечером того же дня региональное управление МВД России в своём официальном сообщении «обнулило» фактическое число участников митинга — в то время как их, по разным данным, было от 900 до двух тысяч человек, полиция заявила о 90 гражданах.