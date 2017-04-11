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Футболист-фристайлер Виктор Царёв установил в Хабаровске новый рекорд

Футболист-фристайлер Виктор Царёв установил в Хабаровске новый рекорд
Спортсмен поднялся на 45 ступеней, жонглируя мячами
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На днях в Хабаровске футболист-фристайлер Виктор Царёв установил новый рекорд по отбиванию мяча с одновременным восхождением по лестнице. На этот раз спортсмен превзошёл свой собственный рекорд, поднявшись на девять ступеней выше, чем в 2016 году. О прошлогоднем рекорде, который установил Виктор Царёв на том же месте — на лестнице, соединяющей набережную стадиона с улицей Серышева — РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее.

Поднимаясь по ступеням от стадиона имени Ленина, известный футболист-циркач поставил свой 138-й рекорд по жонглированию мячами. В этот раз он поднялся спиной вперёд по 45 ступенькам, одновременно отбивая мяч обеими ногами, ещё двумя мячами жонглируя в руках, при этом удерживая на спине ещё один спортивный снаряд. Этот процесс запечатлели на камеры мобильного телефона очевидцы и прислали в редакцию программы «Вести-Хабаровск».

Новый рекорд артист устанавливал в непогоду, однако дождь не стал помехой для достижения новых высот. Мировое достижение получило название «Хабаровские звёзды — 138».

Агентство ранее писало, что Виктор Царёв начал ставить рекорды ещё в 1996 году. Выходец из хабаровского футбольного клуба «СКА-Энергия» сейчас живёт в Москве. В столице у Виктора Царёва свой спортивный центр. С футболистами-фристайлерами Дальнего Востока он поддерживает постоянную связь и помогает им советами по технике исполнения трюков.

 
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