Футболист-фристайлер Виктор Царёв установил в Хабаровске новый рекорд

На днях в Хабаровске футболист-фристайлер Виктор Царёв установил новый рекорд по отбиванию мяча с одновременным восхождением по лестнице. На этот раз спортсмен превзошёл свой собственный рекорд, поднявшись на девять ступеней выше, чем в 2016 году. О прошлогоднем рекорде, который установил Виктор Царёв на том же месте — на лестнице, соединяющей набережную стадиона с улицей Серышева — РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее.

Поднимаясь по ступеням от стадиона имени Ленина, известный футболист-циркач поставил свой 138-й рекорд по жонглированию мячами. В этот раз он поднялся спиной вперёд по 45 ступенькам, одновременно отбивая мяч обеими ногами, ещё двумя мячами жонглируя в руках, при этом удерживая на спине ещё один спортивный снаряд. Этот процесс запечатлели на камеры мобильного телефона очевидцы и прислали в редакцию программы «Вести-Хабаровск».

Новый рекорд артист устанавливал в непогоду, однако дождь не стал помехой для достижения новых высот. Мировое достижение получило название «Хабаровские звёзды — 138».

Агентство ранее писало, что Виктор Царёв начал ставить рекорды ещё в 1996 году. Выходец из хабаровского футбольного клуба «СКА-Энергия» сейчас живёт в Москве. В столице у Виктора Царёва свой спортивный центр. С футболистами-фристайлерами Дальнего Востока он поддерживает постоянную связь и помогает им советами по технике исполнения трюков.