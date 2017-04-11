Резиденту ТОР "Хабаровск" не выделили землю под завод

На территории опережающего развития «Хабаровск» ввод в эксплуатацию завода по сборке китайской спецтехники откладывается на неопределённое время. Резиденту ТОР, официальному дистрибьютору производителя дорожно-строительной, карьерной и складской техники LiuGong не могут выделить землю под возведение объекта.

«Проект ещё на стадии выделения земельного участка. Землю нам обещали дать в четвёртом квартале 2016 года, сроки затянулись. Ориентировочно землю можем получить в мае этого года. В этом случае начало строительства сдвигается, в лучшем случае, на второй квартал 2018 года. Выпуск первой партии техники, соответственно, на 2019 год», — сообщила агентству «Интерфакс — Дальний Восток» гендиректор ООО «СТК» Наталья Колесова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», резиденту изначально планировали выделить землю на площадке «Ракитное». Благодаря реализации проекта с инвестициями 1,4 миллиарда рублей должны были трудоустроить 60 человек. За счёт местного производства деталей, комплектующих и самостоятельной сборки цену за продукцию обещали сделать ниже аналогов примерно на 50 %. Однако позже выяснилось, что участок земли на «Ракитном» не передали в собственность Корпорации развития Дальнего Востока, с которой подписало соглашение ООО «СТК».