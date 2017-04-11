Из мэрии Хабаровска "вытрясли" шесть тысяч за долг по капремонту

Администрация Хабаровска после вмешательства прокуратуры заплатила за капремонт муниципальной квартиры. На бездействие мэрии пожаловался горожанин, которому приватизированное помещение досталось с долгом по счетам.

Житель дальневосточной столицы обратился в надзорный орган, чтобы там ему помогли восстановить справедливость. Сотрудники городской прокуратуры организовали проверку и выяснили, что с сентября 2014 года и до того момента, пока хабаровчанин не приватизировал квартиру, то есть до 13 октября 2015 года, администрация краевого центра не выполняла обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Когда жилплощадь оформили в собственность, горожанину выставили долг в размере шести тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровска, сотрудники надзорного органа вынесли представление мэру Александру Соколову. Жилищные права потерпевшего удалось восстановить. Администрация полностью компенсировала неуплату, которая образовалась, пока квартира была у неё в собственности.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало об обязанностях, которые мэрия города исполняет только после вмешательства прокуратуры. Так, прокуратура дальневосточной столицы добилась того, чтобы на улице Заводская Падь появилось наружное освещение. Местные жители в поисках справедливости дошли до сотрудников надзорного органа. А вот «выбить» тротуар по улице Артёмовской удалось только через суд.