Хабаровские чиновники забрали себе трубы военных

Сегодня вторник, 11 апреля 2017 года, 10:02
Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах
Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах
Волонтёры из Подмосковья помогут провести чемпионат мира в Хабаровске
Волонтёры из Подмосковья помогут провести чемпионат мира в Хабаровске
Регионы:


Популярное
вчера, 13:47
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 15:31
Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 11:35
Редкое явление наблюдали водители на центральной дороге Владивостока
вчера, 10:58
На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
вчера, 19:53
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
вчера, 13:09
В бухте Находка горит судно
вчера, 13:18
Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
сегодня, 07:45
Сотни жителей Владивостока останутся без электроэнергии
вчера, 14:32
Ушлый приморец собирал дань на российско-китайской границе
вчера, 12:25
За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека

Обсуждаемое
вчера, 13:47
9

Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 13:18
6

Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
вчера, 15:31
5

Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 14:45
3

На памятник в центре Владивостока потратят миллион
вчера, 10:55
2

Во Владивостоке прошли первые дебаты "Единой России"
вчера, 14:40
2

Учителем года Хабаровского края стал педагог из посёлка Заветы Ильича
вчера, 17:00
2

В Бикине чиновницу осудили за взятку при строительстве детсада
вчера, 10:34
1

В Приморье получателей гектара поддержат 15 способами
вчера, 10:58
1

На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
вчера, 11:35
1

Редкое явление наблюдали водители на центральной дороге Владивостока
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина вчера, 13:47
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 07.04.2017
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии 07.04.2017
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1081



Система Orphus

Хабаровские чиновники забрали себе трубы военных

Хабаровские чиновники забрали себе трубы военных
Город получил на баланс сетевое хозяйство, принадлежащее министерству обороны
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Администрация дальневосточной столицы принимает на постоянный контроль коммунальные сети, принадлежащие военным. Чтобы привести в порядок свыше 33 километров ветхих труб, городу потребуется несколько лет и более миллиарда рублей — коммуникации находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. В первую очередь это касается квартала ДОС.

«В ведение краевого центра инженерные коммуникации района Большой Аэродром поступили в результате подписания приказа министерства обороны России о передаче их в муниципальную собственность. Комплексная проверка показала, что из более чем 33 километров военных трубопроводов порядка десяти километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также практически столько же — теплоснабжения, требуют полной замены. Приблизительная стоимость приведения их в порядок составляет один миллиард 120 миллионов рублей. Естественно, муниципальные предприятия не смогут провести такие масштабные и дорогостоящие работы за свой счёт — придётся рассчитывать на финансирование из городской казны», — сообщил начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Алексей Краснер.

По его словам, уже сегодня МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети» выходят со своими бригадами на территорию ДОСов (Большого Аэродрома), чтобы частично выполнить глобальный ремонт до наступления зимы. Они уже поддерживают участки сетей, находящихся в удовлетворительном состоянии.

«Планирование работ будем вести на несколько лет вперёд: за год управиться с такими объёмами просто невозможно — ни финансово, ни физически», — заявил Алексей Краснер

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году из-за ветхого состояния сетей, принадлежавших военным, в краевой столице едва не сорвался отопительный сезон. Похожая проблема была и в Комсомольске-на-Амуре. Помимо военных сетей, в городе есть ещё масса муниципальных коммуникаций, требующих ремонта. Сейчас сотрудники МУП «Водоканал» работают на улице Лермонтова. Там нужно заменить около 200 метров водовода. На это потратят больше четырёх миллионов рублей.

«Работы по замене труб ведутся методом горизонтально направленного бурения — без рытья большой траншеи, без вскрытия больших участков дорог и тротуаров. Раскопки — только в местах установки колодцев и узлов переключения. По окончании ремонта к обновлённой линии будут подключены более полутора десятков жилых домов улицы Лермонтова», — отметил начальник производственного отдела предприятия Анатолий Догонашев.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году в рамках подготовки к зиме МУП «Водоканал» выполнит работы на сумму не менее чем 200 миллионов рублей, из них 20 миллионов уйдут на проведение капитального ремонта сетевого хозяйства. Деньги частично выделили из муниципального бюджета, остальное — собственные средства предприятия. В общей сложности рабочим «Водоканала» предстоит заменить 11 километров труб.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru