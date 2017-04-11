Дороги в Комсомольске лишь на 17 % удовлетворяют нормативам

Сегодня вторник, 11 апреля 2017 года, 09:02
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Во вторник в Хабаровске ждут дождь и мокрый снег
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах
Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах
Волонтёры из Подмосковья помогут провести чемпионат мира в Хабаровске
Волонтёры из Подмосковья помогут провести чемпионат мира в Хабаровске
В поисках террористов: в Хабаровске задерживают мигрантов
В поисках террористов: в Хабаровске задерживают мигрантов
Регионы:


Популярное
вчера, 13:47
Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 09:05
Во Владивостоке утопили иномарку с дипломатическими номерами
вчера, 15:31
Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 11:35
Редкое явление наблюдали водители на центральной дороге Владивостока
вчера, 10:58
На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
вчера, 19:53
Следственный комитет займётся начальником отдела МВД в Приморье
вчера, 13:09
В бухте Находка горит судно
вчера, 13:18
Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
вчера, 14:32
Ушлый приморец собирал дань на российско-китайской границе
вчера, 12:25
За выходные на дорогах Приморья погибли четыре человека

Обсуждаемое
вчера, 13:47
9

Приморье покидает главная компания в жизни Сергея Дарькина
вчера, 13:18
6

Владивостокским автобусам хотят запретить разворачиваться в пригороде
вчера, 15:31
5

Во Владивостоке беременной женщине удалили гигантскую опухоль
вчера, 14:45
3

На памятник в центре Владивостока потратят миллион
вчера, 10:55
2

Во Владивостоке прошли первые дебаты "Единой России"
вчера, 14:40
2

Учителем года Хабаровского края стал педагог из посёлка Заветы Ильича
вчера, 17:00
2

В Бикине чиновницу осудили за взятку при строительстве детсада
вчера, 09:05
1

Во Владивостоке утопили иномарку с дипломатическими номерами
вчера, 10:34
1

В Приморье получателей гектара поддержат 15 способами
вчера, 10:58
1

На выходных в Приморье сгорели база отдыха и машина
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников 07.04.2017
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии 07.04.2017
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов 07.04.2017
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1077



Система Orphus

Дороги в Комсомольске лишь на 17 % удовлетворяют нормативам

Дороги в Комсомольске лишь на 17 % удовлетворяют нормативам
Власти запланировали грандиозные работы по ремонту сети трасс
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

В Комсомольске-на-Амуре власти намерены в этом году увеличить объёмы капитального ремонта дорог. Исследования показали неудовлетворительное качество асфальтного покрытия — лишь 17 % инфраструктуры отвечает требованиям и нормативам. По словам начальника управления дорог администрации города Сергея Боровко, муниципалитет разработал масштабный план по ямочному и капитальному ремонту.

В ближайшие дни, как только позволят погодные условия, начнётся ликвидация ям и заливка трещин — аукционы на определение подрядчиков уже провели. Как заверил чиновник, в первую очередь внимание необходимо обратить на центральные улицы Комсомольска, где самый плотный трафик. Администрация будет жёстко контролировать выполнение текущего и капитального ремонта — от снятия старого покрытия до укладки нового.

На улице Гаражной установят световые опоры. Там же подрядчик будет устранять свои огрехи прошлогоднего ремонта. На проезжей части восстанавливали дорожное полотно, но после зимы недостатки работы вылезли наружу. По информации, которую озвучили в пресс-службе муниципалитета, в этом сезоне капитальному ремонту подвергнут сразу более десяти улиц, среди которых проспект Победы (от переулка Дворцового до улицы Советской), улица Юбилейная, улица Комсомольская (на участке от проспекта Октябрьского до проспекта Первостроителей), а также улица Уральская (от Советской до Лазо). В этом году начнётся полная реконструкция улиц Пермской и Лазо. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на реконструкцию Комсомольского шоссе, проспектов Мира и Ленина.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что в этом году в рамках комплексного плана развития Комсомольск-на-Амуре получил больше 600 миллионов рублей. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков рассказал, что в городе больше 250 километров дорог — оценочная стоимость их ремонта составила порядка 11 миллиардов рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru