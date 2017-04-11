Дороги в Комсомольске лишь на 17 % удовлетворяют нормативам

В Комсомольске-на-Амуре власти намерены в этом году увеличить объёмы капитального ремонта дорог. Исследования показали неудовлетворительное качество асфальтного покрытия — лишь 17 % инфраструктуры отвечает требованиям и нормативам. По словам начальника управления дорог администрации города Сергея Боровко, муниципалитет разработал масштабный план по ямочному и капитальному ремонту.

В ближайшие дни, как только позволят погодные условия, начнётся ликвидация ям и заливка трещин — аукционы на определение подрядчиков уже провели. Как заверил чиновник, в первую очередь внимание необходимо обратить на центральные улицы Комсомольска, где самый плотный трафик. Администрация будет жёстко контролировать выполнение текущего и капитального ремонта — от снятия старого покрытия до укладки нового.

На улице Гаражной установят световые опоры. Там же подрядчик будет устранять свои огрехи прошлогоднего ремонта. На проезжей части восстанавливали дорожное полотно, но после зимы недостатки работы вылезли наружу. По информации, которую озвучили в пресс-службе муниципалитета, в этом сезоне капитальному ремонту подвергнут сразу более десяти улиц, среди которых проспект Победы (от переулка Дворцового до улицы Советской), улица Юбилейная, улица Комсомольская (на участке от проспекта Октябрьского до проспекта Первостроителей), а также улица Уральская (от Советской до Лазо). В этом году начнётся полная реконструкция улиц Пермской и Лазо. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию на реконструкцию Комсомольского шоссе, проспектов Мира и Ленина.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что в этом году в рамках комплексного плана развития Комсомольск-на-Амуре получил больше 600 миллионов рублей. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков рассказал, что в городе больше 250 километров дорог — оценочная стоимость их ремонта составила порядка 11 миллиардов рублей.