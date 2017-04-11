Хитрый комсомольчанин погасил долг украденными деньгами

Злоумышленник взял выручку своего работодателя и пошёл с ней в банк

В Комсомольске-на-Амуре погрязший в кредитных долгах сотрудник фирмы обокрал своего работодателя, чтобы вылезти из финансовой ямы. Полицейские задержали фигуранта после того, как узнали, что он несколько дней не выходил на работу.

В полицию с заявлением обратился представитель торговой организации. Он объяснил, что в ходе проведения инвентаризации обнаружил недостачу в 50 тысяч рублей. Оперативникам дали наводку на подозреваемого, который мог похитить деньги — 24-летнего сотрудника, на днях принимавшего товар. По словам предпринимателя, его подчинённый несколько дней не появлялся на работе и не выходил на связь по телефону.

Сотрудники отдела полиции управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре установили местонахождение подозреваемого. На допросе мужчина признался, что во время поставки товара присвоил себе выручку организации. Украденные деньги молодой человек потратил на погашение своей задолженности по кредиту.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, в отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание за данное преступление не превышает двух лет лишения свободы. На время расследования фигуранта отпустили под подписку о невыезде.