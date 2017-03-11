Шпорт проверил реконструкцию драмтеатра в родном городе

В субботу с утра хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт оценил работу строителей на значимых объектах в Комсомольске-на-Амуре. Именно там в 1954 году родился будущий глава региона.

По данным пресс-службы краевого правительства, одна из наиболее крупных городских строек - драматический театр. Строители занимаются комплексной реконструкцией здания, которая стоит более 400 миллионов рублей. В планах - капитальный ремонт сцены, холлов, замена фасада, установка нового современного оборудования для театральных постановок.

Сегодня же главе региона показали дизайн-проект интерьеров театра. Полностью завершить работы планируется уже в этом году ко Дню рождения Хабаровского края – 20 октября.













Также Вячеслав Шпорт оценил ход строительства Инженерной школы. Это учебное заведение разместится в капитально отремонтированном здании бывшей средней школы № 25 на улице Вокзальной. К существующему зданию также пристроят спортзал. В Инженерной школе по проекту предусмотрены различные специализированные помещения — класс робототехники, лаборатории, большой информационный центр, включающий в себя библиотеку и книгохранилище, просторный современный актовый зал. Сдача объекта намечена на следующий год.

Ещё один объект в ходе поездки - межрегиональный центр компетенций на базе Губернаторского авиастроительного колледжа. Там продолжается поставка современного оборудования. В эти дни в колледже идёт подготовка к Всероссийским отборочным соревнованиям на право участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017. На площадке колледжа соберутся почти 300 молодых рабочих и экспертов из 71 региона России.

«В целом на всех стройках работы идут в графике, стараемся оперативно решать вопросы с финансированием. Нам очень сильно в этом помогает полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Рассчитываем, что в этом году сдадим два очень важных объекта в рамках плана – драматический театр и комплекс обезжелезивания и деманганации воды. Кроме того, в этом году начнем строить еще несколько очень крупных объектов – таких, например, как набережная, детский больничный комплекс. Также продолжим реконструкцию улично-дорожной сети города и трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре», - отметил губернатор.











