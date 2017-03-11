Хабаровский алкоголик ответил за убийство на Камчатке

Он проведёт в колонии более восьми лет и заплатит полмиллиона рублей

Суд Елизовского района Камчатского края в пятницу вынес обвинительный приговор 41-летнему уроженцу города Хабаровска. Он отправится в колонию за убийство приятеля.

Как сообщает ИА «Кам 24», преступление произошло в городе Елизово вечером 7 декабря 2016 года. Злоумышленник выпивал с 35-летним знакомым в квартире у своей сожительницы.

«Пока хозяин застолья отлучился в туалет, его товарищ взял в комнате планшетный компьютер, спрятал его под свитер и быстро стал собираться домой. Вернувшись в комнату, мужчина увидел, что под одеждой его знакомый прячет планшет и сильно разозлился. Он схватил со стола кухонный нож и нанес им три удара в заднюю поверхность грудной клетки знакомого. Тот скончался на месте происшествия», — рассказал представитель краевой прокуратуры.

По его словам, в полицию об убийстве сообщила хозяйка квартиры, когда вечером вернулась с работы. Преступник шесть лет назад приехал на Камчатку из Хабаровска, нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

Суд признал хабаровчанина виновным и приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Потерпевшей по делу признана сестра убитого, которая одна с детства воспитывала младшего брата. Она заявила иск о возмещении морального вреда в размере одного миллиона рублей. Суд удовлетворил его частично — в размере 500 тысяч рублей, а также взыскал с подсудимого 40 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение.