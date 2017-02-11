В Чегдомыне с территории школы подростки стащили пять тренажёров

За странную тягу к спорту они ответят в рамках уголовного дела

В Чегдомыне с территории школы неизвестные похитили пять уличных тренажёров. С таким заявлением в полицию обратился представитель администрации посёлка. Инвентарь не был установлен на площадке учебного заведения, а хранился в гараже, куда и проникли злоумышленники. Ущерб от кражи составил 190 тысяч рублей.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Верхнебуреинскому району задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние подростки.

«Установлено, что ранее один из подозреваемых обнаружил запертый гараж на территории школы. Он сорвал навесной замок с его ворот. Внутри находились семь металлических снарядов. О находке фигурант рассказал своему другу. Дождавшись ночи, подельники вернулись и похитили пять тренажеров, два оставшиеся были слишком тяжелые и требовали транспортировки спецтранспортом. Два похищенных тренажера злоумышленники продали местному жителю. Вырученные от нелегальной сделки денежные средства фигуранты потратили на личные нужды», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Молодые фигуранты уголовного дела будут дожидаться суда под подпиской о невыезде. Полицейские смогли изъять весь похищенный инвентарь и вернуть его законному владельцу.