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Перед хабаровчанами предстал нестандартный Хлестаков

Перед хабаровчанами предстал нестандартный Хлестаков
Премьера "Ревизора" в театре драмы собрала полный зал
13 минут назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице в краевом театре драмы прошла премьера комедии «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Режиссёр постановки Роберт Манукян показал публике бессмертное произведение практически неизменным, за исключением деталей. На первый взгляд незначительные, они с самых первых сцен изменили восприятие спектакля. Так, городничий и местные чиновники узнают о приезде проверяющего, отдыхая в бане, а худощавый, по задумке автора пьесы, «ревизор» Хлестаков появился перед зрителями в необычном образе.

 

«Мне понравилась фактура актёра Сергея Дорогого. Когда городничий видит такого упитанного Хлестакова, который всё время ест, а не худенького хлюпика, он неизбежно принимает его за ревизора», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» художественный руководитель театра драмы Роберт Манукян.

 

Спектакль начинается со сцены в сауне, в которой городничий Сквозник-Дмухановский объявляет чиновникам о приезде ревизора из Петербурга.

«Сейчас всё чиновники и бизнесмены собираются в бане, решают там свои деловые вопросы. Поэтому мы включили этот нюанс в спектакль, приблизили его к современным реалиям», — рассказал Роберт Манукян.


 

Узнав, что проверяющий живёт в их городе уже две недели, городничий не видит другого выхода, кроме как всячески задабривать важного гостя. Наивность обоих персонажей ярче всего видна в сцене в гостинице: в то время как Сквозник-Дмухановский ликует от того, что Хлестаков принял взятку, «ревизор» искренне полагает, что берёт взаймы.


 

В постановке Роберта Манукяна декорации условны, что сильно контрастирует с предыдущей премьерой театра драмы — спектаклем «Недоросль». Если в том случае из непростого для современного восприятия произведения сотворили целую музыкальную комедию, то в «Ревизоре» всё внимание зрителя сосредоточено на образе, который исполняет актёр.


 

«Ревизор» — это драматический спектакль, здесь мы музыкой выразили настроение персонажей и атмосферу сцены — там, где это требовалось. А минимум декораций на сцене решили сделать потому, что здесь всё внимание должно быть приковано к персонажам, к тому, что происходит на сцене. Мы воплотили концептуальное решение — систему верстовых столбов, это один из важных элементов декораций», — прокомментировал Роберт Манукян.


 

Узнав, что простак Хлестаков обвёл вокруг пальца всех местных чиновников, городничий произносит монолог в полном мраке, высвеченный лишь одним прожектором. Немая сцена, с особой тщательностью прописанная Николаем Гоголем, в постановке театра драмы отсутствует, но у Роберта Манукяна спектакль заканчивается совершенно неожиданным поворотом.

«В целом спектакль мне понравился, но меня удивило отсутствие немой сцены в конце. Я её ждала, потому что это финальный аккорд комедии, который отражает то, к чему всё шло. Но финал действительно удивил, несмотря на то, что он иной, чем у Гоголя», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» зрительница Анна Фолина.


 

Новый спектакль можно будет увидеть на сцене театра драмы сегодня, 11 февраля, а также 25 февраля.

Больше фотографий смотрите в группе РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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