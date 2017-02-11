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Житель Николаевска-на-Амуре получил реальный срок за пьяную езду

Житель Николаевска-на-Амуре получил реальный срок за пьяную езду
После колонии-поселения он ещё долго не сможет сесть за руль
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Николаевске-на-Амуре городской суд назначил 28-летнему местному жителю реальный срок наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина проведёт восемь месяцев в колонии-поселении и почти три года не сможет сесть за руль.

«Суд установил, что подсудимый не имел права управлять транспортным средством, однако четырежды в течение года попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сначала горожанин был привлечён к административной ответственности, а в последующем — к уголовной», — сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации Валентина Глазова.

Государственным обвинителем в этом процессе выступил лично прокурор города. По его мнению, неоднократность совершения аналогичных преступлений позволяет сделать вывод об общественной опасности деяний подсудимого и отсутствии воспитательного воздействия закона.

Учитывая «послужной список» фигуранта уголовного дела, суд решил, что исправление автолюбителя невозможно без изоляции от общества, так как ранее назначенные наказания стали недостаточными для исправления. Приговор вступил в силу.

 
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