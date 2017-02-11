Зарплатные долги в Хабаровском крае выросли в пять раз за один месяц

Просроченная задолженность организаций Хабаровского края по заработной плате на 1 февраля 2017 года составила 156,5 миллиона рублей, увеличившись за месяц в 5,2 раза. В правительстве региона заявляют, что при отсутствии зарплатных проблем компании «Дальспецстрой» ситуация выглядела бы совершенно иначе.

Данные о резком увеличении задолженности обнародовали специалисты Хабаровскстата — по традиции, в сферу их наблюдения не вошли субъекты малого предпринимательства, работающие в регионе. В разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» заместитель министра экономического развития Хабаровского края Маргарита Бастрикина подчеркнула, что называть эти цифры «резким скачком» было бы неправильно.

«В прошлом году наш край точно так же лихорадило по одной простой причине — 99 процентов объёма задержек зарплат принадлежит «Дальспецстрою». При этом мера ответственности субъекта Федерации — это задолженность до пяти миллионов рублей, мелкие, средние предприятия, работающие на территории региона. Решения по функционированию таких организаций, как «Дальспецстрой», принимаются на федеральном уровне», — сказала замминистра.

Как ранее сообщало агентство, долги строительного предприятия обещали погасить до 23 февраля — в этом случае к моменту опубликования следующего статистического отчёта положение дел кардинально изменится. Средняя задолженность по заработной плате для региона составляет около шести миллионов рублей и является неизбежной — как часть экономики.

«Обычно работник пишет заявление о задержке или невыплате денег в прокуратуру или инспекцию по труду. На предприятии начинаются проверки, а заявленный долг всё это время остаётся действующим. Есть экономика, есть и недобросовестные работодатели — но со всеми предприятиями-должниками мы обязательно работаем, в том числе и превентивно», — добавила Маргарита Бастрикина.

В середине прошлого года Хабаровский край занимал второе место среди регионов Дальнего Востока по зарплатной задолженности предприятий. Он уступил только соседнему Приморью, которое на тот момент являлось лидером не только окружного, но и всероссийского рейтинга должников.